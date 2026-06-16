https://crimea.ria.ru/20260616/strana-schastya-artek-dal-start-detskomu-turizmu-v-krymu-1156914025.html

Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму

Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму

Международный детский центр "Артек", которому 16 июня исполнился 101 год, изначально был создан как санаторий для детей, больных туберкулезом, а впоследствии... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T19:56

2026-06-16T19:56

2026-06-16T19:56

мдц "артек"

крым

дети

детский отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек", которому 16 июня исполнился 101 год, изначально был создан как санаторий для детей, больных туберкулезом, а впоследствии стал визитной карточкой Советского Союза и Крыма в целом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов.Историк рассказал, что в советское время, лагерь задумывался как санаторий для лечения больных туберкулезом детей."В 1925 году, у его истоков стояли организация Красный Крест и Зиновий Соловьев, рассматривая его как медицинское мероприятие. Они думали, как построить концепцию лагеря", – пояснил собеседник.Первоначально, по словам историка, это было несколько десятков брезентовых палаток, но авторы данной концепции лагеря хотели избежать "индейщины" и "госпитальщины"."То есть найти какую-то здоровую середину, чтобы дети научились взаимодействовать друг с другом, взрослели, осваивали новые для себя увлечения, навыки и так далее", – разъяснил спикер.Впоследствии "Артек" развивался, и с 1925 до 1941 года, пока не началась Великая Отечественная война, его посетило около 35 тысяч детей, отметил собеседник."После войны его восстановили, там были страшные разрушения. В конце 50-х – начале 60-х годов в лагере провели капитальную реконструкцию, построили новые корпуса, современные, круглогодичные, и он стал за год принимать примерно такое же количество детей – 35 тысяч. Это были уже дети, которые, отбирались по специальным требованиям – лучшие в учебе, спорте, в творчестве, в общественной работе. И была квота для всех союзных республик, то есть они представляли весь Советский Союз", – дополнил специалист.К концу советского периода, "Артек" в общей сложности посетило свыше 800 тысяч детей из 100 стран мира, подчеркнул Попов."Артек" стал визитной карточкой и Крыма в целом, и Советского Союза. Он ассоциировался именно с отдыхом детей – это страна пионерского счастья, которая сейчас продолжает развиваться", – отметил специалист.Сейчас по-прежнему вводят новые корпуса после реконструкции, и "Артек" может принимать 44 тысячи детей в год, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центраНесмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 летВ годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", крым, дети, детский отдых