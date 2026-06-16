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Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму
Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму
Международный детский центр "Артек", которому 16 июня исполнился 101 год, изначально был создан как санаторий для детей, больных туберкулезом, а впоследствии... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T19:56
2026-06-16T19:56
мдц "артек"
крым
дети
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек", которому 16 июня исполнился 101 год, изначально был создан как санаторий для детей, больных туберкулезом, а впоследствии стал визитной карточкой Советского Союза и Крыма в целом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов.Историк рассказал, что в советское время, лагерь задумывался как санаторий для лечения больных туберкулезом детей."В 1925 году, у его истоков стояли организация Красный Крест и Зиновий Соловьев, рассматривая его как медицинское мероприятие. Они думали, как построить концепцию лагеря", – пояснил собеседник.Первоначально, по словам историка, это было несколько десятков брезентовых палаток, но авторы данной концепции лагеря хотели избежать "индейщины" и "госпитальщины"."То есть найти какую-то здоровую середину, чтобы дети научились взаимодействовать друг с другом, взрослели, осваивали новые для себя увлечения, навыки и так далее", – разъяснил спикер.Впоследствии "Артек" развивался, и с 1925 до 1941 года, пока не началась Великая Отечественная война, его посетило около 35 тысяч детей, отметил собеседник."После войны его восстановили, там были страшные разрушения. В конце 50-х – начале 60-х годов в лагере провели капитальную реконструкцию, построили новые корпуса, современные, круглогодичные, и он стал за год принимать примерно такое же количество детей – 35 тысяч. Это были уже дети, которые, отбирались по специальным требованиям – лучшие в учебе, спорте, в творчестве, в общественной работе. И была квота для всех союзных республик, то есть они представляли весь Советский Союз", – дополнил специалист.К концу советского периода, "Артек" в общей сложности посетило свыше 800 тысяч детей из 100 стран мира, подчеркнул Попов."Артек" стал визитной карточкой и Крыма в целом, и Советского Союза. Он ассоциировался именно с отдыхом детей – это страна пионерского счастья, которая сейчас продолжает развиваться", – отметил специалист.Сейчас по-прежнему вводят новые корпуса после реконструкции, и "Артек" может принимать 44 тысячи детей в год, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центраНесмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 летВ годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мдц "артек", крым, дети, детский отдых
Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму

Детский оздоровительный туризм в Крыму начался с лагеря "Артек" – доцент КФУ

19:56 16.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек", которому 16 июня исполнился 101 год, изначально был создан как санаторий для детей, больных туберкулезом, а впоследствии стал визитной карточкой Советского Союза и Крыма в целом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов.
"Артек, безусловно, это символ мирового уровня. И когда мы говорим о нашей стране, то Артек – один из пяти самых известных понятий и символов. И мы должны быть очень рады, что он находится именно на территории Крыма и связан с нашим регионом", – отметил гость эфира.
Историк рассказал, что в советское время, лагерь задумывался как санаторий для лечения больных туберкулезом детей.
"В 1925 году, у его истоков стояли организация Красный Крест и Зиновий Соловьев, рассматривая его как медицинское мероприятие. Они думали, как построить концепцию лагеря", – пояснил собеседник.
Первоначально, по словам историка, это было несколько десятков брезентовых палаток, но авторы данной концепции лагеря хотели избежать "индейщины" и "госпитальщины".
"То есть найти какую-то здоровую середину, чтобы дети научились взаимодействовать друг с другом, взрослели, осваивали новые для себя увлечения, навыки и так далее", – разъяснил спикер.
Впоследствии "Артек" развивался, и с 1925 до 1941 года, пока не началась Великая Отечественная война, его посетило около 35 тысяч детей, отметил собеседник.
"После войны его восстановили, там были страшные разрушения. В конце 50-х – начале 60-х годов в лагере провели капитальную реконструкцию, построили новые корпуса, современные, круглогодичные, и он стал за год принимать примерно такое же количество детей – 35 тысяч. Это были уже дети, которые, отбирались по специальным требованиям – лучшие в учебе, спорте, в творчестве, в общественной работе. И была квота для всех союзных республик, то есть они представляли весь Советский Союз", – дополнил специалист.
К концу советского периода, "Артек" в общей сложности посетило свыше 800 тысяч детей из 100 стран мира, подчеркнул Попов.
"Артек" стал визитной карточкой и Крыма в целом, и Советского Союза. Он ассоциировался именно с отдыхом детей – это страна пионерского счастья, которая сейчас продолжает развиваться", – отметил специалист.
Сейчас по-прежнему вводят новые корпуса после реконструкции, и "Артек" может принимать 44 тысячи детей в год, добавил он.
"Это действительно для нас очень значимая дата. Здесь увлеченные люди ведут колоссальную работу и стремятся, чтобы "Артек" был местом лучших детей и лучших людей, которые с ними встречаются и пытаются им передать свои навыки через тематические смены, различные мероприятия, лекции, мастер-классы. Это очень важно", – подытожил гость студии.
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МДЦ "Артек"КрымдетиДетский отдых
 
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