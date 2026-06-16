https://crimea.ria.ru/20260616/solntse-vpadaet-v-spyachku-chego-ozhidat-v-blizhayshie-dni-1156885175.html

Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни

Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни

На Солнце начинается период геомагнитного покоя, который может продлиться около месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T09:41

2026-06-16T09:41

2026-06-16T10:13

лаборатория солнечной астрономии ики ран

новости

космос

солнце

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156123816_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_3d58cf8a46004772a0558d57526b9da0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На Солнце начинается период геомагнитного покоя, который может продлиться около месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, ученые заявляют, что прогноз может измениться и подчеркивают слегка повышенную вспышечную активность светила. Ее поддерживает группа пятен высшего класса магнитной сложности, но совсем небольших размеров.В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнцаКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, космос, солнце