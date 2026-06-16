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Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни
Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни
На Солнце начинается период геомагнитного покоя, который может продлиться около месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T09:41
2026-06-16T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На Солнце начинается период геомагнитного покоя, который может продлиться около месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, ученые заявляют, что прогноз может измениться и подчеркивают слегка повышенную вспышечную активность светила. Ее поддерживает группа пятен высшего класса магнитной сложности, но совсем небольших размеров.В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнцаКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
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лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, космос, солнце
Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни

На Солнце начинается период геомагнитного покоя – ученые

09:41 16.06.2026 (обновлено: 10:13 16.06.2026)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМертвый сезон на Солнце
Мертвый сезон на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На Солнце начинается период геомагнитного покоя, который может продлиться около месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла. Геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает вообще все 30 "зеленых" дней", – сказано в сообщении.
При этом, ученые заявляют, что прогноз может измениться и подчеркивают слегка повышенную вспышечную активность светила. Ее поддерживает группа пятен высшего класса магнитной сложности, но совсем небольших размеров.
"Как только в ней закончится энергия (а при таких размерах долго ждать этого не придется) все параметры солнечной активности уйдут в ноль", – подчеркивают в Лаборатории.
В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
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