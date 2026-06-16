Рейтинг@Mail.ru
"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/soedinyaya-serdtsa-vlyublennye-iz-kryma-pozhenyatsya-na-festivale-v-moskve-1156917122.html
"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве
"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве - РИА Новости Крым, 16.06.2026
"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве
Влюбленные из Крыма Владимир Скрыпник и Полина Луценко в числе более сотни других пар свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T20:24
2026-06-16T20:24
новости крыма
свадьба
семья
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_b734d206d9b740e608dabc65bdd2111b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Влюбленные из Крыма Владимир Скрыпник и Полина Луценко в числе более сотни других пар свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца". Об этом сообщают организаторы фестиваля.Владимир – сотрудник МЧС, Полина работает в благотворительном фонде навигации и системной помощи взрослым с онкологическими заболеваниями и их близким. Влюбленные познакомились летом 2023 года.Масштабное событие состоится 8 июля в Национальном центре "Россия". Вместе с влюбленными со всей страны на площадке центра "Да!" скажут друг другу интернациональные и зарубежные пары. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.Фестиваль организован Национальным центром "Россия" совместно с правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы. НЦ "Россия" создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаКрымчане рассказали истории своей любви – видеоПетр, Феврония и другие православные покровители семьи
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb075e87ea3228c2eef512a31a607c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, свадьба, семья, крым
"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве

Влюбленные из Крыма свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале

20:24 16.06.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРегистрация брака. Архивное фото
Регистрация брака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Влюбленные из Крыма Владимир Скрыпник и Полина Луценко в числе более сотни других пар свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца". Об этом сообщают организаторы фестиваля.
"Пара из Республики Крым станет участницей масштабной свадебной церемонии на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца", где среди более чем 100 пар со всей страны скрепят свой союз на единовременной свадебной церемонии", – сообщил в оргкомитете.
Владимир – сотрудник МЧС, Полина работает в благотворительном фонде навигации и системной помощи взрослым с онкологическими заболеваниями и их близким. Влюбленные познакомились летом 2023 года.
© Пресс-служба Национального центра "Россия"Владимир Скрыпник и Полина Луценко
Владимир Скрыпник и Полина Луценко
© Пресс-служба Национального центра "Россия"
Владимир Скрыпник и Полина Луценко
"Мы оба выросли в многодетных семьях, а теперь пришло время создавать собственную семью. Для нас важна дата 8 июля, так как нам близки семейные ценности. Кажется, это мечта всех пар – расписаться в День семьи, любви и верности. Также Всероссийский свадебный фестиваль – это особый формат, неординарная атмосфера общего праздничного дня. Мы будем рады встретиться и пообщаться с парами из других регионов", – цитируют организаторы Владимира и Полину.
Масштабное событие состоится 8 июля в Национальном центре "Россия". Вместе с влюбленными со всей страны на площадке центра "Да!" скажут друг другу интернациональные и зарубежные пары. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.
"Во второй день, 9 июля, для молодоженов, их гостей и желающих присоединиться к празднику любви, пройдут просветительские лекции, гастрономическая и музыкальная программа, а также экскурсии по выставкам. Одним из ключевых событий второго дня станет "Хоровод. Свадьба" – символ единства, крепких уз и готовности протянуть руку ближнему", – анонсируют организаторы.
Фестиваль организован Национальным центром "Россия" совместно с правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы. НЦ "Россия" создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
Крымчане рассказали истории своей любви – видео
Петр, Феврония и другие православные покровители семьи
 
Новости КрымаСвадьбасемьяКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Прокуратура нашла нарушения в медкабинетах пяти школ Балаклавы
22:30Чего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение
22:18В Крыму снова громко – работает ПВО
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 16 июня
21:52Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю
21:39Дух Анкориджа: чего ждать от визита в Россию Уиткоффа и Кушнера
21:22Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России
21:09Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше
20:48Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования
20:38В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых
20:24"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве
20:08В Крыму вырос спрос на аренду загородных домов
19:56Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму
19:45Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
19:22Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре
19:10Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду
18:56В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров
18:37В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В
18:22Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области
18:10Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества
Лента новостейМолния