https://crimea.ria.ru/20260616/soedinyaya-serdtsa-vlyublennye-iz-kryma-pozhenyatsya-na-festivale-v-moskve-1156917122.html

"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве

"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве - РИА Новости Крым, 16.06.2026

"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве

Влюбленные из Крыма Владимир Скрыпник и Полина Луценко в числе более сотни других пар свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T20:24

2026-06-16T20:24

2026-06-16T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Влюбленные из Крыма Владимир Скрыпник и Полина Луценко в числе более сотни других пар свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца". Об этом сообщают организаторы фестиваля.Владимир – сотрудник МЧС, Полина работает в благотворительном фонде навигации и системной помощи взрослым с онкологическими заболеваниями и их близким. Влюбленные познакомились летом 2023 года.Масштабное событие состоится 8 июля в Национальном центре "Россия". Вместе с влюбленными со всей страны на площадке центра "Да!" скажут друг другу интернациональные и зарубежные пары. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.Фестиваль организован Национальным центром "Россия" совместно с правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы. НЦ "Россия" создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаКрымчане рассказали истории своей любви – видеоПетр, Феврония и другие православные покровители семьи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, свадьба, семья, крым