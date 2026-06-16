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"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве
"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве - РИА Новости Крым, 16.06.2026
"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве
Влюбленные из Крыма Владимир Скрыпник и Полина Луценко в числе более сотни других пар свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Влюбленные из Крыма Владимир Скрыпник и Полина Луценко в числе более сотни других пар свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца". Об этом сообщают организаторы фестиваля.Владимир – сотрудник МЧС, Полина работает в благотворительном фонде навигации и системной помощи взрослым с онкологическими заболеваниями и их близким. Влюбленные познакомились летом 2023 года.Масштабное событие состоится 8 июля в Национальном центре "Россия". Вместе с влюбленными со всей страны на площадке центра "Да!" скажут друг другу интернациональные и зарубежные пары. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.Фестиваль организован Национальным центром "Россия" совместно с правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы. НЦ "Россия" создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаКрымчане рассказали истории своей любви – видеоПетр, Феврония и другие православные покровители семьи
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"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве
Влюбленные из Крыма свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Влюбленные из Крыма Владимир Скрыпник и Полина Луценко в числе более сотни других пар свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца". Об этом сообщают организаторы фестиваля.
"Пара из Республики Крым станет участницей масштабной свадебной церемонии на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца", где среди более чем 100 пар со всей страны скрепят свой союз на единовременной свадебной церемонии", – сообщил в оргкомитете.
Владимир – сотрудник МЧС, Полина работает в благотворительном фонде навигации и системной помощи взрослым с онкологическими заболеваниями и их близким. Влюбленные познакомились летом 2023 года.
"Мы оба выросли в многодетных семьях, а теперь пришло время создавать собственную семью. Для нас важна дата 8 июля, так как нам близки семейные ценности. Кажется, это мечта всех пар – расписаться в День семьи, любви и верности. Также Всероссийский свадебный фестиваль – это особый формат, неординарная атмосфера общего праздничного дня. Мы будем рады встретиться и пообщаться с парами из других регионов", – цитируют организаторы Владимира и Полину.
Масштабное событие состоится 8 июля в Национальном центре "Россия". Вместе с влюбленными со всей страны на площадке центра "Да!" скажут друг другу интернациональные и зарубежные пары. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.
"Во второй день, 9 июля, для молодоженов, их гостей и желающих присоединиться к празднику любви, пройдут просветительские лекции, гастрономическая и музыкальная программа, а также экскурсии по выставкам. Одним из ключевых событий второго дня станет "Хоровод. Свадьба" – символ единства, крепких уз и готовности протянуть руку ближнему", – анонсируют организаторы.
Фестиваль организован Национальным центром "Россия" совместно с правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы. НЦ "Россия" создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан.
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