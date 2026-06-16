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Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду
Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду
Знаменитая с советских времен ротонда на набережной Алушты в Крыму восстановлена в прежнем аутентичном виде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T19:10
2026-06-16T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Знаменитая с советских времен ротонда на набережной Алушты в Крыму восстановлена в прежнем аутентичном виде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов.По словам гостя студии, в период Советского союза было несколько символов курортного Крыма, среди которых и полуротонда в Алуште.Именно в советский период, добавил он, туризм и отдых в Крыму из элитарного, как было до революции, стали массовыми. И как раз Алушта – одно из свидетельств этой курортной демократизации, потому что именно здесь в советский период массово строились дома отдыха и санатории.По информации доцента КФУ, идея возведения ротонды на набережной в курортном городе возникла на рубеже 40-50х годов. Алуштинцы по крупицам собирали деньги на возведение этого архитектурного сооружения, не входившего в планы общесоюзного финансирования. Основным символом и наглядной агитацией той эпохи являлась надпись – "Граждане СССР имеют право на отдых".Несколько лет назад это сооружение было признано памятником республиканского значения, уточнил спикер, и по правилам, по актам экспертизы было установлено, как она выглядела первоначально при постройке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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96
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алушта, крым, новости крыма, крым курортный
Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду

В Крыму восстановлена в прежнем виде знаменитая полуротонда на набережной Алушты

19:10 16.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Знаменитая с советских времен ротонда на набережной Алушты в Крыму восстановлена в прежнем аутентичном виде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов.
По словам гостя студии, в период Советского союза было несколько символов курортного Крыма, среди которых и полуротонда в Алуште.
"Интересный момент – одновременно с этой ротондой в 1951 году был введен в строй Симферопольский железнодорожный вокзал, который был главными воротами Крыма, и на нем была надпись на здании неоновыми буквами, в качестве моментальной пропаганды "Здоровье каждого – богатство всех". Это как бы сразу настраивало людей, которые приезжали, на эту волну. И потом они попадали в том числе на автобусах, на троллейбусах международной линии в Алушту", – рассказал историк.
Именно в советский период, добавил он, туризм и отдых в Крыму из элитарного, как было до революции, стали массовыми. И как раз Алушта – одно из свидетельств этой курортной демократизации, потому что именно здесь в советский период массово строились дома отдыха и санатории.
По информации доцента КФУ, идея возведения ротонды на набережной в курортном городе возникла на рубеже 40-50х годов. Алуштинцы по крупицам собирали деньги на возведение этого архитектурного сооружения, не входившего в планы общесоюзного финансирования. Основным символом и наглядной агитацией той эпохи являлась надпись – "Граждане СССР имеют право на отдых".
Несколько лет назад это сооружение было признано памятником республиканского значения, уточнил спикер, и по правилам, по актам экспертизы было установлено, как она выглядела первоначально при постройке.
"При реконструкции, которая сейчас производится, есть позиция, что нужно восстанавливать в том виде, в котором она была изначально и вернуть эту историческую надпись. Я ничего плохого в этом не вижу, я только рад, и это действительно то, что имеет не только исторический смысл, но и восстанавливает справедливость. Тут она простояла с регулярными ремонтами 75 лет, и будем надеяться, будет теперь стоять именно в том виде, в котором она сейчас есть, и радовать гостей Алушты", – подытожил гость эфира.
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