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Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду

Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду

Знаменитая с советских времен ротонда на набережной Алушты в Крыму восстановлена в прежнем аутентичном виде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T19:10

2026-06-16T19:10

2026-06-16T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Знаменитая с советских времен ротонда на набережной Алушты в Крыму восстановлена в прежнем аутентичном виде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов.По словам гостя студии, в период Советского союза было несколько символов курортного Крыма, среди которых и полуротонда в Алуште.Именно в советский период, добавил он, туризм и отдых в Крыму из элитарного, как было до революции, стали массовыми. И как раз Алушта – одно из свидетельств этой курортной демократизации, потому что именно здесь в советский период массово строились дома отдыха и санатории.По информации доцента КФУ, идея возведения ротонды на набережной в курортном городе возникла на рубеже 40-50х годов. Алуштинцы по крупицам собирали деньги на возведение этого архитектурного сооружения, не входившего в планы общесоюзного финансирования. Основным символом и наглядной агитацией той эпохи являлась надпись – "Граждане СССР имеют право на отдых".Несколько лет назад это сооружение было признано памятником республиканского значения, уточнил спикер, и по правилам, по актам экспертизы было установлено, как она выглядела первоначально при постройке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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