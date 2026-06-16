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Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области
Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области
Штурмовики группировки "Восток" захватили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T18:22
2026-06-16T18:22
запорожская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Штурмовики группировки "Восток" захватили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ходе разведки военные вскрыли систему обороны и огневые точки противника. После чего атаковали пункт ВСУ с разных направлений при поддержке артиллерии и БПЛА. В результате решительных действий бойцов, ликвидированы также солдаты ВСУ.В пресс-службе добавили, что в течение суток противник неоднократно пытался выдавить штурмовые группы с помощью дронов. Однако расчеты противодействия, заранее и грамотно выставленные на завоеванном участке, смогли успешно противодействовать атакам с воздуха.Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения беспилотных систем (БпС) группировки "Днепр" уничтожили один разведывательный и два тяжелых дрона противника в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Новый ДонбассКиев несет колоссальные потери - данные за суткиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
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96
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запорожская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , видео
Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области

В Минобороны сообщили о захвате еще одного опорного пункта ВСУ в Запорожской области

18:22 16.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Штурмовики группировки "Восток" захватили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе разведки военные вскрыли систему обороны и огневые точки противника. После чего атаковали пункт ВСУ с разных направлений при поддержке артиллерии и БПЛА. В результате решительных действий бойцов, ликвидированы также солдаты ВСУ.
"Противник не ожидал наступательных действий на этом участке и был застигнут врасплох, что позволило штурмовикам быстро и без потерь выполнить боевую задачу. После овладения рубежом наши военнослужащие приступили к его удержанию", – отметили в Минобороны.
В пресс-службе добавили, что в течение суток противник неоднократно пытался выдавить штурмовые группы с помощью дронов. Однако расчеты противодействия, заранее и грамотно выставленные на завоеванном участке, смогли успешно противодействовать атакам с воздуха.
Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения беспилотных систем (БпС) группировки "Днепр" уничтожили один разведывательный и два тяжелых дрона противника в Херсонской области.
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