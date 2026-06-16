https://crimea.ria.ru/20260616/shturmoviki-zakhvatili-punkt-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1156913376.html

Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области

Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области

Штурмовики группировки "Восток" захватили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T18:22

2026-06-16T18:22

2026-06-16T18:22

запорожская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости сво

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Штурмовики группировки "Восток" захватили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ходе разведки военные вскрыли систему обороны и огневые точки противника. После чего атаковали пункт ВСУ с разных направлений при поддержке артиллерии и БПЛА. В результате решительных действий бойцов, ликвидированы также солдаты ВСУ.В пресс-службе добавили, что в течение суток противник неоднократно пытался выдавить штурмовые группы с помощью дронов. Однако расчеты противодействия, заранее и грамотно выставленные на завоеванном участке, смогли успешно противодействовать атакам с воздуха.Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения беспилотных систем (БпС) группировки "Днепр" уничтожили один разведывательный и два тяжелых дрона противника в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Новый ДонбассКиев несет колоссальные потери - данные за суткиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , видео