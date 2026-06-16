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Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах
Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах
Пятеро взрослых и двое детей застряли в грязевой ловушке в Ленинском районе Крыма на автомобилях. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, людей пришлось... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:12
2026-06-16T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Пятеро взрослых и двое детей застряли в грязевой ловушке в Ленинском районе Крыма на автомобилях. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, людей пришлось эвакуировать спасателям.Машины завязли ночью в размытом грунте в районе Генеральских пляжей. Первый запрос о помощи поступил от туристов, застрявших в атомобиле Mitsubishi L200. В машине находились четыре человека, в том числе годовалый ребенок. На место выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Всего были эвакуированы семь человек, из них двое несовершеннолетних. Все были доставлены в безопасное место. В медпомощи никто не нуждался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое туристов попались в грязевую "ловушку" в горах КрымаВ Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристовСтальной "капкан": в Симферополе спасатели МЧС помогли школьнику
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крым, ленинский район, мчс крыма, происшествия, новости крыма, общество
Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах

В Крыму туристы с детьми попали в грязевую ловушку на Генеральских пляжах – МЧС

11:12 16.06.2026 (обновлено: 11:22 16.06.2026)
 
© МЧС Республики КрымИз грязевой ловушки в Ленинском районе были эвакуированы 7 человек c годовалым ребенком
Из грязевой ловушки в Ленинском районе были эвакуированы 7 человек c годовалым ребенком
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Пятеро взрослых и двое детей застряли в грязевой ловушке в Ленинском районе Крыма на автомобилях. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, людей пришлось эвакуировать спасателям.
Машины завязли ночью в размытом грунте в районе Генеральских пляжей. Первый запрос о помощи поступил от туристов, застрявших в атомобиле Mitsubishi L200. В машине находились четыре человека, в том числе годовалый ребенок. На место выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

"Спасатели приняли решение оставить служебный автомобиль на дороге с твердым покрытием и идти к застрявшей машине пешком, так как дорога была сильно размыта. Пройдя 2 км, обнаружили автомобиль и приступили к эвакуации людей. На обратном пути был обнаружен еще один автомобиль, в котором находились три человека, также нуждавшиеся в помощи", - рассказали спасатели.

Всего были эвакуированы семь человек, из них двое несовершеннолетних. Все были доставлены в безопасное место. В медпомощи никто не нуждался.
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