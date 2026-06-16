https://crimea.ria.ru/20260616/semero-turistov-s-detmi-uvyazli-v-gryazevoy-lovushke-na-generalskikh-plyazhakh-1156887731.html

Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах

Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах

Пятеро взрослых и двое детей застряли в грязевой ловушке в Ленинском районе Крыма на автомобилях. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, людей пришлось... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T11:12

2026-06-16T11:12

2026-06-16T11:22

крым

ленинский район

мчс крыма

происшествия

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156886145_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_6296481adefe40a648c1e5fd89a6ace7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Пятеро взрослых и двое детей застряли в грязевой ловушке в Ленинском районе Крыма на автомобилях. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, людей пришлось эвакуировать спасателям.Машины завязли ночью в размытом грунте в районе Генеральских пляжей. Первый запрос о помощи поступил от туристов, застрявших в атомобиле Mitsubishi L200. В машине находились четыре человека, в том числе годовалый ребенок. На место выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Всего были эвакуированы семь человек, из них двое несовершеннолетних. Все были доставлены в безопасное место. В медпомощи никто не нуждался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое туристов попались в грязевую "ловушку" в горах КрымаВ Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристовСтальной "капкан": в Симферополе спасатели МЧС помогли школьнику

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, мчс крыма, происшествия, новости крыма, общество