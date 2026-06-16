https://crimea.ria.ru/20260616/rossiyu-i-ee-soyuznikov-obedinit-konventsiya-o-zaschite-semi--1156900591.html

Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи

Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи

Подписание межгосударственной конвенции по защите семьи и традиционных ценностей поможет объединить Россию с дружественными странами. Об этом РИА Новости заявил РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T14:12

2026-06-16T14:12

2026-06-16T14:12

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рпц (русская православная церковь)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Подписание межгосударственной конвенции по защите семьи и традиционных ценностей поможет объединить Россию с дружественными странами. Об этом РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.По его словам, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 2024 году в Церкви разработали декларацию о защите семьи, к которой уже присоединились многие российские и зарубежные общественные организации.Он добавил, что Россия является флагманом традиционных ценностей и взглядов, которые разделяют во многих странах мира.Ранее политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин заявил, что все больше жителей Европы хотят переехать в Россию по двум причинам, одна из которых связана с тем, что РФ стала бастионом для защиты нравственных ценностей, которые близки и европейцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплатыЧисло многодетных семей в России растет – Путин Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, рпц (русская православная церковь), общество, семья