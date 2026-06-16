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Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи
Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи
Подписание межгосударственной конвенции по защите семьи и традиционных ценностей поможет объединить Россию с дружественными странами. Об этом РИА Новости заявил РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:12
2026-06-16T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Подписание межгосударственной конвенции по защите семьи и традиционных ценностей поможет объединить Россию с дружественными странами. Об этом РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.По его словам, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 2024 году в Церкви разработали декларацию о защите семьи, к которой уже присоединились многие российские и зарубежные общественные организации.Он добавил, что Россия является флагманом традиционных ценностей и взглядов, которые разделяют во многих странах мира.Ранее политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин заявил, что все больше жителей Европы хотят переехать в Россию по двум причинам, одна из которых связана с тем, что РФ стала бастионом для защиты нравственных ценностей, которые близки и европейцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплатыЧисло многодетных семей в России растет – Путин Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения, рпц (русская православная церковь), общество, семья
Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи

В РПЦ предлагают России и ее союзникам подписать договор о защите семьи

14:12 16.06.2026
 
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Большая семья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Подписание межгосударственной конвенции по защите семьи и традиционных ценностей поможет объединить Россию с дружественными странами. Об этом РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Мы считаем, что не хватает документа, который мог бы объединить и страны СНГ, и страны БРИКС, и страны Шанхайской организации сотрудничества на базе традиционных семейных ценностей – эти ценности разделяются всеми странами-членами этих организаций. Таким документом может стать рамочная конвенция о защите семьи", – сказал Лукьянов.
По его словам, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 2024 году в Церкви разработали декларацию о защите семьи, к которой уже присоединились многие российские и зарубежные общественные организации.
"Декларация – это первый этап, второй – сделать на ее основе уже на государственном уровне конвенцию, чтобы в странах, подписавших ее, не принимали законы, легализующие однополые браки, смену пола и так далее", – объяснил глава патриаршей комиссии.
Он добавил, что Россия является флагманом традиционных ценностей и взглядов, которые разделяют во многих странах мира.
Ранее политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин заявил, что все больше жителей Европы хотят переехать в Россию по двум причинам, одна из которых связана с тем, что РФ стала бастионом для защиты нравственных ценностей, которые близки и европейцам.
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