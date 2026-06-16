https://crimea.ria.ru/20260616/rossiyskie-voyska-osvobodili-novyy-donbass-1156889835.html
Российские войска освободили Новый Донбасс
Российские войска освободили Новый Донбасс - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Российские войска освободили Новый Донбасс
Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:11
2026-06-16T12:11
2026-06-16T12:18
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне бойцы "Южной" группировки войск также освободили от украинских боевиков населенный пункт в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиКиев несет колоссальные потери - данные за суткиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
Российские войска освободили Новый Донбасс
Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР - Минобороны
12:11 16.06.2026 (обновлено: 12:18 16.06.2026)