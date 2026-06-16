Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Новый Донбасс - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/rossiyskie-voyska-osvobodili-novyy-donbass-1156889835.html
Российские войска освободили Новый Донбасс
Российские войска освободили Новый Донбасс - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Российские войска освободили Новый Донбасс
Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:11
2026-06-16T12:18
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f752ba8450dd30f9d14d0ed722a16605.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне бойцы "Южной" группировки войск также освободили от украинских боевиков населенный пункт в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиКиев несет колоссальные потери - данные за суткиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e065afae2215b49e363fbfca50227cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
Российские войска освободили Новый Донбасс

Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР - Минобороны

12:11 16.06.2026 (обновлено: 12:18 16.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
Подготовка контрактников на полигоне ЮВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне бойцы "Южной" группировки войск также освободили от украинских боевиков населенный пункт в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
Киев несет колоссальные потери - данные за сутки
Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Трамп встретился с Зеленским
13:25Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго"
13:14Зеленский может приехать в Москву - Кремль
13:07Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику
12:55В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР
12:44Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц
12:34Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
12:22Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди
12:11Российские войска освободили Новый Донбасс
12:05Трехлетняя девочка и ее мать пострадали из-за удара дрона в ЛНР
11:58Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовности
11:49Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
11:46Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили
11:43В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
11:39Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
11:34Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму
11:21Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма
11:12Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах
11:02Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
10:55Горящую после удара ВСУ нефтебазу на Кубани потушили
Лента новостейМолния