https://crimea.ria.ru/20260616/rossiyskie-voyska-osvobodili-novyy-donbass-1156889835.html

Российские войска освободили Новый Донбасс

Российские войска освободили Новый Донбасс - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Российские войска освободили Новый Донбасс

Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T12:11

2026-06-16T12:11

2026-06-16T12:18

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне бойцы "Южной" группировки войск также освободили от украинских боевиков населенный пункт в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиКиев несет колоссальные потери - данные за суткиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво