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Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
Россия и Турция будут тесно взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в Черноморском регионе на фоне угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил глава МИД... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:45
2026-06-16T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Россия и Турция будут тесно взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в Черноморском регионе на фоне угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хиканом Фиданом по итогам переговоров.По его словам, российская и турецкая стороны в этом вопросе работают на взаимодополняемой основе. Как подчеркнул глава турецкого МИД, киевский режим выводит границы конфликта в плоскость, опасную для третьих стран.Турция в декабре усилила защиту критически важных надводных и подводных объектов в Черном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявлял министр национальной обороны республики Яшар Гюлер. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия также совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от украинских атак и усиливает защиту коммерческих судов,. Военные получили соответствующие инструкции для сопровождения танкеров, но они не могут быть публичными, учитывая "чувствительность сферы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном мореРоссия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей УкраиныУкраинские БПЛА атаковали танкер в Черном море
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новости, россия, турция, черное море, безопасность, судоходство, сергей лавров, хакан фидан
Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ

Россия и Турция на фоне атак ВСУ усилят работу по безопасности в Черноморском регионе

14:45 16.06.2026 (обновлено: 14:47 16.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСудоходство
Судоходство - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Россия и Турция будут тесно взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в Черноморском регионе на фоне угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хиканом Фиданом по итогам переговоров.
"У нас вызывают озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации с судами, которые везут зерно в Турецкую Республику, и танкерами, и, конечно же, постоянные угрозы террористических актов против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Условились тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе", – сказал Лавров.
По его словам, российская и турецкая стороны в этом вопросе работают на взаимодополняемой основе. Как подчеркнул глава турецкого МИД, киевский режим выводит границы конфликта в плоскость, опасную для третьих стран.
"Эскалация в последнее время в украинской войне, а также опасность расширения в географическом плане – это очень тревожит нас. Особенно это касается нападений и в тылу фронта. Особенно это угрожает Черноморскому судоходству и может привести к нанесению ущерба интересам третьих стран. Поэтому необходимо предотвратить эти шаги, принять необходимые меры", – заявил Фидан.
Турция в декабре усилила защиту критически важных надводных и подводных объектов в Черном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявлял министр национальной обороны республики Яшар Гюлер. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия также совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от украинских атак и усиливает защиту коммерческих судов,. Военные получили соответствующие инструкции для сопровождения танкеров, но они не могут быть публичными, учитывая "чувствительность сферы".
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НовостиРоссияТурцияЧерное мореБезопасностьСудоходствоСергей ЛавровХакан Фидан
 
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