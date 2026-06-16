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Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ

Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ

Россия и Турция будут тесно взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в Черноморском регионе на фоне угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил глава МИД... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T14:45

2026-06-16T14:45

2026-06-16T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Россия и Турция будут тесно взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в Черноморском регионе на фоне угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хиканом Фиданом по итогам переговоров.По его словам, российская и турецкая стороны в этом вопросе работают на взаимодополняемой основе. Как подчеркнул глава турецкого МИД, киевский режим выводит границы конфликта в плоскость, опасную для третьих стран.Турция в декабре усилила защиту критически важных надводных и подводных объектов в Черном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявлял министр национальной обороны республики Яшар Гюлер. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия также совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от украинских атак и усиливает защиту коммерческих судов,. Военные получили соответствующие инструкции для сопровождения танкеров, но они не могут быть публичными, учитывая "чувствительность сферы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном мореРоссия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей УкраиныУкраинские БПЛА атаковали танкер в Черном море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, турция, черное море, безопасность, судоходство, сергей лавров, хакан фидан