Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/reyd-v-sevastopole-snova-zakryt---chto-izvestno-1156903124.html
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
В Севастополе снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:39
2026-06-16T14:39
паромы и катера в севастополе
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Ранее во вторник рейд уже закрывали. Тогда ограничение продлилось около двух часов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паромы и катера в севастополе, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, морской транспорт
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно

В Севастополе закрыли рейд и остановили катера и паромы

14:39 16.06.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Ранее во вторник рейд уже закрывали. Тогда ограничение продлилось около двух часов.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Паромы и катера в СевастополеНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе
16:43В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
16:29Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото
16:16115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки
16:07В Крыму раскрыли преступную схему с банковскими картами
15:55Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия
15:44В Крыму запретили передвижение мопедов и мотоциклов по ночам
15:39Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников
15:32Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте
15:19Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины
15:16Брокер "ВТБ Мои Инвестиции" расширил функционал сервиса "Интеллект"
15:10Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов
14:57151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России
14:45Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
14:41Крымский мост открыт
14:39Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
14:37Крымский мост закрыт для движения
14:34Пять населенных пунктов Феодосии обесточены
14:28В Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги
14:25Трамп готов переключиться на Украину после Ирана
Лента новостейМолния