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Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
В Севастополе снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:39
2026-06-16T14:39
2026-06-16T14:39
паромы и катера в севастополе
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Ранее во вторник рейд уже закрывали. Тогда ограничение продлилось около двух часов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, морской транспорт
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
В Севастополе закрыли рейд и остановили катера и паромы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Ранее во вторник рейд уже закрывали. Тогда ограничение продлилось около двух часов.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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