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Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:39
2026-06-16T11:39
2026-06-16T11:40
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение было перекрыто в 9.38. Ограничение продлилось два часа, после чего транспорт продолжил работать в штатном режиме.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
11:39 16.06.2026 (обновлено: 11:40 16.06.2026)