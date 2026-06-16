https://crimea.ria.ru/20260616/rabotali-na-ukrainu-v-krymu-i-sevastopole-nakryli-koll-tsentry-moshennikov-1156906673.html

Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников

Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников

Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T15:39

2026-06-16T15:39

2026-06-16T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.По версии следствия, фигуранты действовали по указанию неизвестных, зарегистрированных в мессенджере как Kiber и Sipa, с 2024 по 2026 годы. Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью похищения денег.Для реализации преступной схемы обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование, создав таким образом технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и других соучастников преступления.Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центраВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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