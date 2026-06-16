https://crimea.ria.ru/20260616/rabotali-na-ukrainu-v-krymu-i-sevastopole-nakryli-koll-tsentry-moshennikov-1156906673.html
Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников
Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников
Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T15:39
2026-06-16T15:39
2026-06-16T16:07
крым
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
новости крыма
мошенничество
уголовный кодекс
киберпреступность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261491_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c6b64d0fe05ce50c9b320c2daa2eafff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.По версии следствия, фигуранты действовали по указанию неизвестных, зарегистрированных в мессенджере как Kiber и Sipa, с 2024 по 2026 годы. Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью похищения денег.Для реализации преступной схемы обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование, создав таким образом технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и других соучастников преступления.Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центраВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261491_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f19a4b145662cd29650c2c56419d5090.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, мошенничество, уголовный кодекс, киберпреступность
Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников
Восемь крымчан наладили работу колл-центров для массовых телефонных атак с Украины
15:39 16.06.2026 (обновлено: 16:07 16.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Республики Крым, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой", - говорится в сообщении.
По версии следствия, фигуранты действовали по указанию неизвестных, зарегистрированных в мессенджере как Kiber и Sipa, с 2024 по 2026 годы. Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью похищения денег.
Для реализации преступной схемы обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование, создав таким образом технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины.
"В результате использования указанного оборудования совершено не менее 16 преступлений - дистанционное мошенничество в отношении граждан РФ, которым причинен имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном", - уточнили в СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и других соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы
для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: