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Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников
Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников
Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T15:39
2026-06-16T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.По версии следствия, фигуранты действовали по указанию неизвестных, зарегистрированных в мессенджере как Kiber и Sipa, с 2024 по 2026 годы. Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью похищения денег.Для реализации преступной схемы обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование, создав таким образом технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и других соучастников преступления.Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центраВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
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4.7
96
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крым, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, мошенничество, уголовный кодекс, киберпреступность
Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников

Восемь крымчан наладили работу колл-центров для массовых телефонных атак с Украины

15:39 16.06.2026 (обновлено: 16:07 16.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Республики Крым, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой", - говорится в сообщении.
По версии следствия, фигуранты действовали по указанию неизвестных, зарегистрированных в мессенджере как Kiber и Sipa, с 2024 по 2026 годы. Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью похищения денег.
Для реализации преступной схемы обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование, создав таким образом технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины.
"В результате использования указанного оборудования совершено не менее 16 преступлений - дистанционное мошенничество в отношении граждан РФ, которым причинен имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном", - уточнили в СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и других соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан.
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