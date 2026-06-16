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Пять населенных пунктов Феодосии обесточены
Пять населенных пунктов Феодосии обесточены - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Пять населенных пунктов Феодосии обесточены
Пять населенных пунктов в округе Феодосии обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:34
2026-06-16T14:34
2026-06-16T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в округе Феодосии обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Энергетики уже работают над устранением аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовностиДва района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линииСимферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Пять населенных пунктов Феодосии обесточены
Пять населенных пунктов Феодосии обесточены из-за аварии - Крымэнерго