https://crimea.ria.ru/20260616/pyat-naselennykh-punktov-feodosii-obestocheny--1156902444.html

Пять населенных пунктов Феодосии обесточены

Пять населенных пунктов Феодосии обесточены - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Пять населенных пунктов Феодосии обесточены

Пять населенных пунктов в округе Феодосии обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T14:34

2026-06-16T14:34

2026-06-16T14:34

крым

новости крыма

феодосия

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252593_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3edce910aa58e9b5f759f19583da680c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в округе Феодосии обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Энергетики уже работают над устранением аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовностиДва района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линииСимферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, феодосия, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму