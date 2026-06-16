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Путин подписал указ о выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Путин подписал указ о выборах в Госдуму
Путин подписал указ о выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Путин подписал указ о выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T10:47
2026-06-16T10:47
владимир путин (политик)
россия
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Кроме того, Путин отмечал, что в Донбассе и Новороссии, приграничных регионах нужно использовать уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборамиУчастники СВО привнесут в работу Госдумы новую энергию - КонстантиновУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
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владимир путин (политик), россия, выборы, государственная дума рф, политика, новости
Путин подписал указ о выборах в Госдуму

Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы 20 сентября

10:47 16.06.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года", - говорится в документе.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Кроме того, Путин отмечал, что в Донбассе и Новороссии, приграничных регионах нужно использовать уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции.
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