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Путин подписал указ о выборах в Госдуму
Путин подписал указ о выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Путин подписал указ о выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T10:47
2026-06-16T10:47
2026-06-16T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Кроме того, Путин отмечал, что в Донбассе и Новороссии, приграничных регионах нужно использовать уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборамиУчастники СВО привнесут в работу Госдумы новую энергию - КонстантиновУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
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владимир путин (политик), россия, выборы, государственная дума рф, политика, новости
Путин подписал указ о выборах в Госдуму
Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы 20 сентября