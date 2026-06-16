https://crimea.ria.ru/20260616/putin-podpisal-ukaz-o-vyborakh-v-gosdumu-1156887102.html

Путин подписал указ о выборах в Госдуму

Путин подписал указ о выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Путин подписал указ о выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T10:47

2026-06-16T10:47

2026-06-16T10:47

владимир путин (политик)

россия

выборы

государственная дума рф

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Кроме того, Путин отмечал, что в Донбассе и Новороссии, приграничных регионах нужно использовать уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборамиУчастники СВО привнесут в работу Госдумы новую энергию - КонстантиновУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, выборы, государственная дума рф, политика, новости