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Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины
Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины
Вступление Украины в Евросоюз может привести к развалу ЕС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T15:19
2026-06-16T15:44
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Вступление Украины в Евросоюз может привести к развалу ЕС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хиканом Фиданом по итогам переговоров.При этом он подчеркнул, что Евросоюз все свои конструкции в сфере безопасности выстраивает против Российской федерации.Идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальшеУкраина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населенияВо сколько Украина обойдется странам ЕС
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сергей лавров, мнения, украина, европейский союз (ес)
Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины

Вступление Украины в ЕС приведет к развалу и краху европейской экономики – Лавров

15:19 16.06.2026 (обновлено: 15:44 16.06.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкции протеста сторонников евроинтеграции Украины
Акции протеста сторонников евроинтеграции Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Вступление Украины в Евросоюз может привести к развалу ЕС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хиканом Фиданом по итогам переговоров.
"С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся. Там же много противоречивых тенденций. Если они хотят развалить свою экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком, то это приглашение к очень большим неприятностям для них. А если они хотят просто забыть про экономику, вот тогда Зеленского надо туда приглашать", – сказал глава российского МИД.
При этом он подчеркнул, что Евросоюз все свои конструкции в сфере безопасности выстраивает против Российской федерации.
"И это вот с точки зрения наших интересов включение Украины в ЕС будет безусловно использоваться теми, кто хочет его милитаризировать. Тем боле сам Зеленский неоднократно говорил, что он готов возглавить европейские вооруженные силы. Что-то близкое к этому он произносил", – напомнил министр.
Идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
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Сергей ЛавровМненияУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)
 
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