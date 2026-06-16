https://crimea.ria.ru/20260616/prosto-razvalyatsya-lavrov-oboznachil-sovmestnye-perspektivy-es-i-ukrainy-1156905805.html

Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины

Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины

Вступление Украины в Евросоюз может привести к развалу ЕС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T15:19

2026-06-16T15:19

2026-06-16T15:44

сергей лавров

мнения

украина

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Вступление Украины в Евросоюз может привести к развалу ЕС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хиканом Фиданом по итогам переговоров.При этом он подчеркнул, что Евросоюз все свои конструкции в сфере безопасности выстраивает против Российской федерации.Идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальшеУкраина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населенияВо сколько Украина обойдется странам ЕС

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мнения, украина, европейский союз (ес)