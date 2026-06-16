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Прокуратура нашла нарушения в медкабинетах пяти школ Балаклавы
Прокуратура нашла нарушения в медкабинетах пяти школ Балаклавы - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Прокуратура нашла нарушения в медкабинетах пяти школ Балаклавы
В пяти школах Балаклавского района выявлены нарушения в оснащении медицинских кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T22:43
2026-06-16T22:43
2026-06-16T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В пяти школах Балаклавского района выявлены нарушения в оснащении медицинских кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным пресс-службы, проверка проведена в семи школах района. По ее итогам в медицинских пунктах пяти общеобразовательных организаций района отсутствует надлежащее оснащение для своевременного, качественного оказания медицинской помощи учащимся.В адрес директоров школ внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Работа прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продуктыВ Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защитуВ Крыму проверят безопасность школ и детских садов
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Прокуратура нашла нарушения в медкабинетах пяти школ Балаклавы
В медкабинетах пяти школ Севастополя выявили нарушения