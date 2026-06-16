https://crimea.ria.ru/20260616/predavali-i-zamurovyvali-zazhivo-kakie-zverstva-perezhili-partizany-v-krymu-1156852421.html

Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму

Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные материалы НКВД Крымской АССР о кровавых расправах фашистов над партизанскими отрядами,... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T11:34

2026-06-16T11:34

2026-06-16T11:34

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

аджимушкайские каменоломни

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

история

память

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/82/1104598266_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_43d4147e9b5e8a417a3e59a96ed7e161.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. УФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные материалы НКВД Крымской АССР о кровавых расправах фашистов над партизанскими отрядами, заблокированными в подземных Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях и катакомбах.Архивы раскрывают подробности попыток фашистов замуровать заживо партизан отряда им. В.И. Ленина в Аджимушкайских каменоломнях в период первой оккупации в ноябре-декабре 1941 года.Следствие велось оперативной группой НКВД в начале 1942 года, сразу после освобождения Керчи от немецко-румынских оккупантов. Были установлены все участники кровавых расправ, собрана доказательная база предательств пособников оккупантов и проводимого геноцида советского народа, а также получены ценные данные о героизме членов партизанских отрядов, которые в условиях оккупации не сломились и продолжили вести разведку вражеских позиций и передавая ценнейшие сведения в штаб Красной Армии.По итогам следствия виновные пособники оккупантов были осуждены, а керченские партизаны представлены к наградам.В ФСБ добавили, что работа органов безопасности по рассекречиванию архивных материалов, проливающих свет на историю страны, будет продолжена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, аджимушкайские каменоломни, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, память, новости крыма