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Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму
Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные материалы НКВД Крымской АССР о кровавых расправах фашистов над партизанскими отрядами,... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:34
2026-06-16T11:34
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. УФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные материалы НКВД Крымской АССР о кровавых расправах фашистов над партизанскими отрядами, заблокированными в подземных Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях и катакомбах.Архивы раскрывают подробности попыток фашистов замуровать заживо партизан отряда им. В.И. Ленина в Аджимушкайских каменоломнях в период первой оккупации в ноябре-декабре 1941 года.Следствие велось оперативной группой НКВД в начале 1942 года, сразу после освобождения Керчи от немецко-румынских оккупантов. Были установлены все участники кровавых расправ, собрана доказательная база предательств пособников оккупантов и проводимого геноцида советского народа, а также получены ценные данные о героизме членов партизанских отрядов, которые в условиях оккупации не сломились и продолжили вести разведку вражеских позиций и передавая ценнейшие сведения в штаб Красной Армии.По итогам следствия виновные пособники оккупантов были осуждены, а керченские партизаны представлены к наградам.В ФСБ добавили, что работа органов безопасности по рассекречиванию архивных материалов, проливающих свет на историю страны, будет продолжена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, аджимушкайские каменоломни, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, память, новости крыма
Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила данные о зверских расправах фашистов над партизанскими отрядами

11:34 16.06.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКомандный пункт оборонявшихся в Аджимушкайских каменоломнях в годы Великой Отечественной войны (в настоящее время - часть подземной экспозиции Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи)
Командный пункт оборонявшихся в Аджимушкайских каменоломнях в годы Великой Отечественной войны (в настоящее время - часть подземной экспозиции Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи) - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. УФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные материалы НКВД Крымской АССР о кровавых расправах фашистов над партизанскими отрядами, заблокированными в подземных Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях и катакомбах.
"В представленных материалах следствия, проведенного сотрудниками органов безопасности весной 1942 года в Керчи, имеются данные о предательстве партизанского отряда Ефима Любкина своими же бывшими сослуживцами, перешедшими на сторону оккупантов и сообщившими врагу месторасположение, укрывшихся в Старокарантинских катакомбах партизан", - сообщили в ФСБ.
Архивы раскрывают подробности попыток фашистов замуровать заживо партизан отряда им. В.И. Ленина в Аджимушкайских каменоломнях в период первой оккупации в ноябре-декабре 1941 года.
Следствие велось оперативной группой НКВД в начале 1942 года, сразу после освобождения Керчи от немецко-румынских оккупантов. Были установлены все участники кровавых расправ, собрана доказательная база предательств пособников оккупантов и проводимого геноцида советского народа, а также получены ценные данные о героизме членов партизанских отрядов, которые в условиях оккупации не сломились и продолжили вести разведку вражеских позиций и передавая ценнейшие сведения в штаб Красной Армии.
По итогам следствия виновные пособники оккупантов были осуждены, а керченские партизаны представлены к наградам.

"Приказом от 1 марта 1942 года командир Аджимушкайского отряда А. Зябрев был посмертно удостоен ордена Ленина. Орденом Красного Знамени награждены двое партизан отряда имени Сталина и пятеро - отряда имени Ленина, орденом Красной Звезды - командир отряда им. Сталина С. Лазарев и еще три человека Медалью "За отвагу". Награжден командир отряда им. Ленина и три партизана отряда им. Сталина", - уточнили в УФСБ.

В ФСБ добавили, что работа органов безопасности по рассекречиванию архивных материалов, проливающих свет на историю страны, будет продолжена.
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