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Пожаром в Ялте занялась прокуратура - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Пожаром в Ялте занялась прокуратура
Пожаром в Ялте занялась прокуратура - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Пожаром в Ялте занялась прокуратура
Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Возгорание произошло в доме на улице Сосновая, 21 около часа ночи 16 июня. При пожаре пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Огонь был локализован на площади 560 квадратных метров. Отрытое горение ликвидировано. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, пожар, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма
Пожаром в Ялте занялась прокуратура

Прокуратура выясняет обстоятельства пожара в жилом доме в Ялте

07:34 16.06.2026 (обновлено: 08:54 16.06.2026)
 
© Прокуратура КрымаВ Ялте произошел пожар в жилом многоквартирном доме
В Ялте произошел пожар в жилом многоквартирном доме
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Возгорание произошло в доме на улице Сосновая, 21 около часа ночи 16 июня. При пожаре пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Огонь был локализован на площади 560 квадратных метров. Отрытое горение ликвидировано.
"В прокуратуре контролируется ход процессуальной проверки, организованной по указанному факту. Точная причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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