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Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте – что известно
Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте – что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте – что известно
Два человека пострадали на пожаре в многоквартирном жилом доме в Ялте. У здания частично обрушилась крыша. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T06:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Два человека пострадали на пожаре в многоквартирном жилом доме в Ялте. У здания частично обрушилась крыша. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Огонь вспыхнул в доме на улице Сосновая, 21 около часа ночи. Изначально он охватил 300 "квадратов", но вскоре разросся. Открытое пламя потушили в 03:30. Всего для ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 17 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте – что известно
В Ялте при пожаре в жилом доме обрушилась кровля – пострадали два человека
06:11 16.06.2026 (обновлено: 07:11 16.06.2026)