https://crimea.ria.ru/20260616/pozhar-na-moskovskom-neftepererabatyvayuschem-zavode-potushili-1156888846.html
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили
Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который вспыхнул после удара БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:46
2026-06-16T11:46
2026-06-16T11:46
москва
пожар
нпз
нефтебаза
происшествия
атаки всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51585b34899d917952ffafd40be0e7c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который вспыхнул после удара БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы.Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву, сообщил ранее во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин. Всего на подлете к Москве сбили 60 украинских БПЛА.Сейчас ситуация на заводе стабилизирована, инцидент не отразился на функционировании предприятия, отмечают спасатели.За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Возгорание уже потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили украинские беспилотникиНефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотниковНад Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edcc64b23651577b17a3e4264925a49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пожар, нпз, нефтебаза, происшествия, атаки всу, новости
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили
В Москве потушили пожар на НПЗ