Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/pozhar-na-moskovskom-neftepererabatyvayuschem-zavode-potushili-1156888846.html
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили
Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который вспыхнул после удара БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:46
2026-06-16T11:46
москва
пожар
нпз
нефтебаза
происшествия
атаки всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51585b34899d917952ffafd40be0e7c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который вспыхнул после удара БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы.Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву, сообщил ранее во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин. Всего на подлете к Москве сбили 60 украинских БПЛА.Сейчас ситуация на заводе стабилизирована, инцидент не отразился на функционировании предприятия, отмечают спасатели.За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Возгорание уже потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили украинские беспилотникиНефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотниковНад Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edcc64b23651577b17a3e4264925a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, пожар, нпз, нефтебаза, происшествия, атаки всу, новости
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили

В Москве потушили пожар на НПЗ

11:46 16.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатель МЧС держит в руках гидрант
Спасатель МЧС держит в руках гидрант - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который вспыхнул после удара БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы.
Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву, сообщил ранее во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин. Всего на подлете к Москве сбили 60 украинских БПЛА.

"Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован", – сказано в сообщении.

Сейчас ситуация на заводе стабилизирована, инцидент не отразился на функционировании предприятия, отмечают спасатели.
За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.
На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Возгорание уже потушили.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом сбили украинские беспилотники
Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников
Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
 
МоскваПожарНПЗНефтебазаПроисшествияАтаки ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала