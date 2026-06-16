https://crimea.ria.ru/20260616/pozhar-na-moskovskom-neftepererabatyvayuschem-zavode-potushili-1156888846.html

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который вспыхнул после удара БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T11:46

2026-06-16T11:46

2026-06-16T11:46

москва

пожар

нпз

нефтебаза

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который вспыхнул после удара БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы.Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву, сообщил ранее во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин. Всего на подлете к Москве сбили 60 украинских БПЛА.Сейчас ситуация на заводе стабилизирована, инцидент не отразился на функционировании предприятия, отмечают спасатели.За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Возгорание уже потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили украинские беспилотникиНефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотниковНад Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, пожар, нпз, нефтебаза, происшествия, атаки всу, новости