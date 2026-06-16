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Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма
Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма
Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков установил новые рекорд России и рекорд Крыма в пауэрлифтинге. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:21
2026-06-16T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков установил новые рекорд России и рекорд Крыма в пауэрлифтинге. Об этом сообщили в региональном МЧС.Кроме того, в дисциплине "Становая тяга без экипировки" Стрелков завоевал первое место, установив рекорд Крыма с результатом 230,5 килограмма.По информации МЧС Севастополя, в пауэрлифтинге Стрелков уже много лет. На его счету более 50 побед и наград.Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеРоссийские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеМировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде
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севастополь, мчс севастополя, спорт, пауэрлифтинг, новости севастополя, рекорды, общество
Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма

В Севастополе спасатель МЧС установил рекорды России и Крыма в пауэрлифтинге

11:21 16.06.2026
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе спасатель МЧС установил рекорды России и Крыма в пауэрлифтинге
В Севастополе спасатель МЧС установил рекорды России и Крыма в пауэрлифтинге
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков установил новые рекорд России и рекорд Крыма в пауэрлифтинге. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"Поднял 240 килограммов. Свое же достижение в становой тяге трэп-грифа заместитель начальника МЧС России по Севастополю (по антикризисному управлению) превзошел на минувшей неделе. Новый рекорд России среди мастеров он установил на Международном турнире по силовым видам спорта "Кубок Таврики ХIХ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в дисциплине "Становая тяга без экипировки" Стрелков завоевал первое место, установив рекорд Крыма с результатом 230,5 килограмма.
По информации МЧС Севастополя, в пауэрлифтинге Стрелков уже много лет. На его счету более 50 побед и наград.
Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира.
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