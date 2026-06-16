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Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма
Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма
Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков установил новые рекорд России и рекорд Крыма в пауэрлифтинге. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:21
2026-06-16T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков установил новые рекорд России и рекорд Крыма в пауэрлифтинге. Об этом сообщили в региональном МЧС.Кроме того, в дисциплине "Становая тяга без экипировки" Стрелков завоевал первое место, установив рекорд Крыма с результатом 230,5 килограмма.По информации МЧС Севастополя, в пауэрлифтинге Стрелков уже много лет. На его счету более 50 побед и наград.Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеРоссийские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеМировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде
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севастополь, мчс севастополя, спорт, пауэрлифтинг, новости севастополя, рекорды, общество
Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма
В Севастополе спасатель МЧС установил рекорды России и Крыма в пауэрлифтинге