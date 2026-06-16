Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику
Цифровая копия панорамы "Оборона Севастополя" поможет возродить музей
13:07 16.06.2026 (обновлено: 13:08 16.06.2026)
© РИА Новости Крым Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Цифровая копия музея "Оборона Севастополя", которую создали карельские специалисты, поможет воссоздать панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
10 июня в 02.48 враг с атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
"У этой трагедии есть еще одно – цифровое измерение. В 2024 году команда петрозаводских программистов, общественников и любителей истории оцифровала панораму. На средства Президентского фонда культурных инициатив была создана виртуальная экскурсия по музею обороны Севастополя. По нашей цифровой копии бесценное культурное наследие воссоздадут", – написал он в своем Telegram-канале.
Парфенчиков сообщил, создавал копию музея петрозаводчанин Василий Мелентьев с командой единомышленников. Специалисты работали над цифровой копией в течение года. Специалисты старались максимально точно воспроизвести оригинальную обстановку, учитывая даже мельчайшие детали, добавил глава Карелии.
В виртуальный музей теперь можно попасть в любое время и из любой точки мира, добавил Парфенчиков.
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