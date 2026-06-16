https://crimea.ria.ru/20260616/panoramu-oborona-sevastopolya-vosstanovyat-po-tsifrovomu-dvoyniku-1156894916.html

Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику

Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику

Цифровая копия музея "Оборона Севастополя", которую создали карельские специалисты, поможет воссоздать панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T13:07

2026-06-16T13:07

2026-06-16T13:08

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удар всу по панораме "оборона севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Цифровая копия музея "Оборона Севастополя", которую создали карельские специалисты, поможет воссоздать панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.10 июня в 02.48 враг с атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Парфенчиков сообщил, создавал копию музея петрозаводчанин Василий Мелентьев с командой единомышленников. Специалисты работали над цифровой копией в течение года. Специалисты старались максимально точно воспроизвести оригинальную обстановку, учитывая даже мельчайшие детали, добавил глава Карелии.В виртуальный музей теперь можно попасть в любое время и из любой точки мира, добавил Парфенчиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя"ВСУ уничтожают все, что не соответствует их "бандеронацистской" идеологииУдар по панораме нанесли "убогие, которым нечем гордиться" – политолог

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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