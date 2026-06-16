Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/ot-atak-vsu-za-nedelyu-pogibli-29-chelovek--1156885513.html
От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек
От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек - РИА Новости Крым, 16.06.2026
От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек
За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T10:25
2026-06-16T10:25
крым
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атаки всу
атаки всу на крым
обстрелы всу
родион мирошник
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156839489_0:216:695:607_1920x0_80_0_0_eb9432d7fb92a65357ba21c8fa22b842.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Также в МИД подчеркнули, что украинские боевики сосредоточили особые усилия на создании затруднений с обеспечением продуктами питания, медикаментами, ГСМ, а также перемещением жителей Крыма и Херсонской области.14 июня Родион Мирошник посетил в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми, испытавшими на себе последствия террористических ударов врага, сообщал губернатор области Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – ПутинПри ударе ВСУ по Крыму погибла женщинаТри человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156839489_0:113:695:634_1920x0_80_0_0_404d9bbf244a1511bcee2edb13414d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, родион мирошник
От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек

От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек и более 200 ранены – Мирошник

10:25 16.06.2026
 
© Губернатор Клычков в МАКСВСУ ударили по жилому дому в Орле
ВСУ ударили по жилому дому в Орле
© Губернатор Клычков в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 8 по 14 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 254 мирных жителя: ранены 225 человек, в том числе 12 детей, погибли 29 человек, в том числе 1 ребенок. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4 976 боеприпасов", – привел статистику Мирошник.
Также в МИД подчеркнули, что украинские боевики сосредоточили особые усилия на создании затруднений с обеспечением продуктами питания, медикаментами, ГСМ, а также перемещением жителей Крыма и Херсонской области.
"Целями террористических атак становилась транспортная инфраструктура, междугородний и городской общественный транспорт, в том числе пассажирские поезда и городские автобусные маршруты. Наряду с этими преступлениями ВФУ предприняли попытку уничтожить объект культурного наследия в Севастополе, продемонстрировав полное пренебрежение к нормам международного права", – напомнил посол МИД.
14 июня Родион Мирошник посетил в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми, испытавшими на себе последствия террористических ударов врага, сообщал губернатор области Владимир Сальдо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин
При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина
Три человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу
 
КрымМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУРодион Мирошник
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Трамп встретился с Зеленским
13:25Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго"
13:14Зеленский может приехать в Москву - Кремль
13:07Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику
12:55В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР
12:44Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц
12:34Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
12:22Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди
12:11Российские войска освободили Новый Донбасс
12:05Трехлетняя девочка и ее мать пострадали из-за удара дрона в ЛНР
11:58Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовности
11:49Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
11:46Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили
11:43В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
11:39Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
11:34Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму
11:21Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма
11:12Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах
11:02Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
10:55Горящую после удара ВСУ нефтебазу на Кубани потушили
Лента новостейМолния