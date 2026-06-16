От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек
От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек и более 200 ранены – Мирошник
© Губернатор Клычков в МАКСВСУ ударили по жилому дому в Орле
© Губернатор Клычков в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 8 по 14 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 254 мирных жителя: ранены 225 человек, в том числе 12 детей, погибли 29 человек, в том числе 1 ребенок. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4 976 боеприпасов", – привел статистику Мирошник.
Также в МИД подчеркнули, что украинские боевики сосредоточили особые усилия на создании затруднений с обеспечением продуктами питания, медикаментами, ГСМ, а также перемещением жителей Крыма и Херсонской области.
"Целями террористических атак становилась транспортная инфраструктура, междугородний и городской общественный транспорт, в том числе пассажирские поезда и городские автобусные маршруты. Наряду с этими преступлениями ВФУ предприняли попытку уничтожить объект культурного наследия в Севастополе, продемонстрировав полное пренебрежение к нормам международного права", – напомнил посол МИД.
14 июня Родион Мирошник посетил в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми, испытавшими на себе последствия террористических ударов врага, сообщал губернатор области Владимир Сальдо.
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