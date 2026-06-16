https://crimea.ria.ru/20260616/ot-atak-vsu-za-nedelyu-pogibli-29-chelovek--1156885513.html

От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек

От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек - РИА Новости Крым, 16.06.2026

От атак ВСУ за неделю погибли 29 человек

За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T10:25

2026-06-16T10:25

2026-06-16T10:25

крым

министерство иностранных дел рф (мид рф)

атаки всу

атаки всу на крым

обстрелы всу

родион мирошник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Также в МИД подчеркнули, что украинские боевики сосредоточили особые усилия на создании затруднений с обеспечением продуктами питания, медикаментами, ГСМ, а также перемещением жителей Крыма и Херсонской области.14 июня Родион Мирошник посетил в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми, испытавшими на себе последствия террористических ударов врага, сообщал губернатор области Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – ПутинПри ударе ВСУ по Крыму погибла женщинаТри человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, родион мирошник