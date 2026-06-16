https://crimea.ria.ru/20260616/ochistnye-v-evpatorii-vklyuchili-v-perechen-proektov-s-gosuchastiem-1156887550.html
Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. В список вошли очистные сооружения в Евпатории, сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:02
2026-06-16T11:02
2026-06-16T11:02
крым
евпатория
очистные сооружения
правительство россии
новости крыма
канализационные очистные сооружения «южные»
благоустройство
инфраструктура
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156597215_0:141:1504:987_1920x0_80_0_0_c0ba64cf7f6a531daac0d93672c44ad3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. В список вошли очистные сооружения в Евпатории, сообщили в пресс-службе кабмина."В обновленный список вошли объекты здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства. Всего 25 новых позиций. Эти проекты будут финансироваться в рамках госпрограмм и из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)", - говорится в сообщении.В частности, в перечень включили реконструкцию очистных сооружений в Евпатории, строительство областного роддома в Магадане, реконструкцию зданий больницы скорой помощи в Таганроге, строительство набережной от променада в городе Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области и другие объекты.Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на 20%. Производительность очистных в будущем составит 63 тысячи кубометров в сутки. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года.Ранее сообщалось, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории построят большую станцию очистки водыКак в Крыму строят объекты по госпрограммеСовещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156597215_0:0:1504:1128_1920x0_80_0_0_443cc3f275865e1154531ec06a7bd473.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, очистные сооружения, правительство россии, новости крыма, канализационные очистные сооружения «южные», благоустройство, инфраструктура
Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
Очистные в Евпатории вошли в перечень инфраструктурных проектов с госучастием
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. В список вошли очистные сооружения в Евпатории, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В обновленный список вошли объекты здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства. Всего 25 новых позиций. Эти проекты будут финансироваться в рамках госпрограмм и из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)", - говорится в сообщении.
В частности, в перечень включили реконструкцию очистных сооружений в Евпатории, строительство областного роддома в Магадане, реконструкцию зданий больницы скорой помощи в Таганроге, строительство набережной от променада в городе Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области и другие объекты.
"Все проекты находятся на особом контроле государственных органов. Это позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ", - отметили в правительстве России.
Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы
более чем на 20%. Производительность очистных в будущем составит 63 тысячи кубометров в сутки. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года.
Ранее сообщалось
, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать
24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: