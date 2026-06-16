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Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. В список вошли очистные сооружения в Евпатории, сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:02
2026-06-16T11:02
крым
евпатория
очистные сооружения
правительство россии
новости крыма
канализационные очистные сооружения «южные»
благоустройство
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. В список вошли очистные сооружения в Евпатории, сообщили в пресс-службе кабмина."В обновленный список вошли объекты здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства. Всего 25 новых позиций. Эти проекты будут финансироваться в рамках госпрограмм и из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)", - говорится в сообщении.В частности, в перечень включили реконструкцию очистных сооружений в Евпатории, строительство областного роддома в Магадане, реконструкцию зданий больницы скорой помощи в Таганроге, строительство набережной от променада в городе Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области и другие объекты.Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на 20%. Производительность очистных в будущем составит 63 тысячи кубометров в сутки. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года.Ранее сообщалось, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории построят большую станцию очистки водыКак в Крыму строят объекты по госпрограммеСовещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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353
60
крым, евпатория, очистные сооружения, правительство россии, новости крыма, канализационные очистные сооружения «южные», благоустройство, инфраструктура
Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием

Очистные в Евпатории вошли в перечень инфраструктурных проектов с госучастием

11:02 16.06.2026
 
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. В список вошли очистные сооружения в Евпатории, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В обновленный список вошли объекты здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства. Всего 25 новых позиций. Эти проекты будут финансироваться в рамках госпрограмм и из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)", - говорится в сообщении.
В частности, в перечень включили реконструкцию очистных сооружений в Евпатории, строительство областного роддома в Магадане, реконструкцию зданий больницы скорой помощи в Таганроге, строительство набережной от променада в городе Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области и другие объекты.
"Все проекты находятся на особом контроле государственных органов. Это позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ", - отметили в правительстве России.
Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на 20%. Производительность очистных в будущем составит 63 тысячи кубометров в сутки. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года.
Ранее сообщалось, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.
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КрымЕвпаторияОчистные сооруженияПравительство РоссииНовости КрымаКанализационные очистные сооружения «Южные»БлагоустройствоИнфраструктура
 
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