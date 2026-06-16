https://crimea.ria.ru/20260616/ochistnye-na-yuzhnom-beregu-kryma-vyshli-na-etap-proektirovaniya-1156889227.html

Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования

Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования

Три объекта очистных сооружений на Южном берегу Крыма вышли на стадию проектно-изыскательских работ. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T20:48

2026-06-16T20:48

2026-06-16T20:48

крым

юбк

канализационные очистные сооружения «южные»

очистные сооружения

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

ялта

алушта

симеиз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Три объекта очистных сооружений на Южном берегу Крыма вышли на стадию проектно-изыскательских работ. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.Речь идет о реконструкции канализационных очистных сооружений в Отрадном (Ялта), а также в Алуште и Симеизе.После завершения проектирования эти объекты перейдут в активную фазу строительства.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений, на данный момент на 8 из них строительно-монтажные работы уже завершены. Общий объем финансирования – 54 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе Крыма строят новые очистные сооруженияРеконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работыНа КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования

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юбк

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алушта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юбк, канализационные очистные сооружения «южные», очистные сооружения, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, ялта, алушта, симеиз, инфраструктура