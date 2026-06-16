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Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования
Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования
Три объекта очистных сооружений на Южном берегу Крыма вышли на стадию проектно-изыскательских работ. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T20:48
2026-06-16T20:48
2026-06-16T20:48
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канализационные очистные сооружения «южные»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Три объекта очистных сооружений на Южном берегу Крыма вышли на стадию проектно-изыскательских работ. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.Речь идет о реконструкции канализационных очистных сооружений в Отрадном (Ялта), а также в Алуште и Симеизе.После завершения проектирования эти объекты перейдут в активную фазу строительства.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений, на данный момент на 8 из них строительно-монтажные работы уже завершены. Общий объем финансирования – 54 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе Крыма строят новые очистные сооруженияРеконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работыНа КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования
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РИА Новости Крым
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крым, юбк, канализационные очистные сооружения «южные», очистные сооружения, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, ялта, алушта, симеиз, инфраструктура
Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования
Очистные на Южном берегу Крыма находятся на стадии проектно-изыскательских работ