https://crimea.ria.ru/20260616/novosti-svo-kiev-porazhayuschimi-tempami-teryaet-lyudey-i-rakety-flamingo-1156895519.html

Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго"

Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго"

ВСУ за сутки боев потеряли еще 1330 боевиков, а также военную технику, в том числе западную, и вооружения. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T13:25

2026-06-16T13:25

2026-06-16T13:25

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев потеряли еще 1330 боевиков, а также военную технику, в том числе западную, и вооружения. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 210 боевиков, танк и пять автомобилей.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ составили более 210 солдат, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 165 человек, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.В результате активных наступательных действий войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Киев потерял более 425 человек, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 украинских неонацистов, 15 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Также поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 145 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 803 танка и другие боевые бронированные машины, 1 736 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 375 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 190 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает: как идет освобождение КонстантиновкиРоссийские войска освободили Новый ДонбассКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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