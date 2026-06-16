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Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго"
Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго"
ВСУ за сутки боев потеряли еще 1330 боевиков, а также военную технику, в том числе западную, и вооружения. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T13:25
2026-06-16T13:25
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев потеряли еще 1330 боевиков, а также военную технику, в том числе западную, и вооружения. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 210 боевиков, танк и пять автомобилей.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ составили более 210 солдат, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 165 человек, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.В результате активных наступательных действий войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Киев потерял более 425 человек, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 украинских неонацистов, 15 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Также поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 145 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 803 танка и другие боевые бронированные машины, 1 736 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 375 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 190 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает: как идет освобождение КонстантиновкиРоссийские войска освободили Новый ДонбассКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго"

ВСУ за сутки спецоперации потеряли еще 1330 боевиков

13:25 16.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев потеряли еще 1330 боевиков, а также военную технику, в том числе западную, и вооружения. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 16 июня 2026Сводка Минобороны из зоны СВО за 16 июня 2026
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 210 боевиков, танк и пять автомобилей.
Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ составили более 210 солдат, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 165 человек, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
В результате активных наступательных действий войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Киев потерял более 425 человек, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 украинских неонацистов, 15 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Также поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 491 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 145 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 803 танка и другие боевые бронированные машины, 1 736 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 375 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 190 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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