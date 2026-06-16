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Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества
Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T18:10
2026-06-16T18:17
риа новости крым
конкурс
награды
год защитника отечества
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" при поддержке Фонда президентских грантов в категории для средств массовой информации в номинации "текстовый контент".Цель конкурса – сохранение исторической памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, противодействие фальсификации истории и современных событий через популяризацию достоверных знаний и привлечение внимания медиасообщества и молодежной аудитории к созданию контента исторической и патриотической тематики, посвященной празднованию 80-летия Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году на конкурс было подано более 2 тысяч заявок.Работы патриотической направленности на конкурс прислали из всех 89 регионов России – от Калининграда до Чукотки, включая новые территории страны, а также из восьми зарубежных государств: Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Польши, Испании, Франции и Таиланда. Среди участников как частные лица и блогеры, так и федеральные СМИ, включая крупные медиахолдинги.Жюри по достоинству оценило статью сотрудника регионального подразделения РИА Новости Крым в г. Симферополь Ольги Леоновой "Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря".Работа над статьей была долгой и кропотливой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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риа новости крым, конкурс, награды, год защитника отечества, новости крыма
Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества

РИА Новости Крым стало победителем общественной премии "Бессмертного полка России"

18:10 16.06.2026 (обновлено: 18:17 16.06.2026)
 
© РИА Новости КрымШеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" при поддержке Фонда президентских грантов в категории для средств массовой информации в номинации "текстовый контент".
© РИА Новости КрымШеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии
Цель конкурса – сохранение исторической памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, противодействие фальсификации истории и современных событий через популяризацию достоверных знаний и привлечение внимания медиасообщества и молодежной аудитории к созданию контента исторической и патриотической тематики, посвященной празднованию 80-летия Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году на конкурс было подано более 2 тысяч заявок.
"Мы впервые проводим этот конкурс и, честно говоря, приятно удивлены таким живым откликом. Примечательно, что интерес распределился равномерно – во всех номинациях представлено примерно одинаковое количество работ. Это говорит о том, что тема памяти находит отклик в самых разных форматах – от личных блогов до крупных медиапроектов", – заявила руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
Работы патриотической направленности на конкурс прислали из всех 89 регионов России – от Калининграда до Чукотки, включая новые территории страны, а также из восьми зарубежных государств: Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Польши, Испании, Франции и Таиланда. Среди участников как частные лица и блогеры, так и федеральные СМИ, включая крупные медиахолдинги.
Жюри по достоинству оценило статью сотрудника регионального подразделения РИА Новости Крым в г. Симферополь Ольги Леоновой "Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря".
"Это статья об удивительном человеке, которая и писалась удивительно", – рассказывает Ольга Леонова: "Я смогла найти его родственников, которые сейчас живут в Москве, и оказалось, что его внучка, которая запечатлена на фото пятидесятилетней давности из базы РИА Новости Крым – это моя учительница истории, переехавшая из Крыма в Москву много лет тому".
Работа над статьей была долгой и кропотливой.
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РИА Новости КрымКонкурсНаградыГод Защитника ОтечестваНовости Крыма
 
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