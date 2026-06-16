https://crimea.ria.ru/20260616/novaya-nagrada-ria-novosti-krym-v-god-zaschitnika-otechestva-1156913280.html

Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества

Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества

Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T18:10

2026-06-16T18:10

2026-06-16T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" при поддержке Фонда президентских грантов в категории для средств массовой информации в номинации "текстовый контент".Цель конкурса – сохранение исторической памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, противодействие фальсификации истории и современных событий через популяризацию достоверных знаний и привлечение внимания медиасообщества и молодежной аудитории к созданию контента исторической и патриотической тематики, посвященной празднованию 80-летия Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году на конкурс было подано более 2 тысяч заявок.Работы патриотической направленности на конкурс прислали из всех 89 регионов России – от Калининграда до Чукотки, включая новые территории страны, а также из восьми зарубежных государств: Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Польши, Испании, Франции и Таиланда. Среди участников как частные лица и блогеры, так и федеральные СМИ, включая крупные медиахолдинги.Жюри по достоинству оценило статью сотрудника регионального подразделения РИА Новости Крым в г. Симферополь Ольги Леоновой "Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря".Работа над статьей была долгой и кропотливой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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