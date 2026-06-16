Несмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 лет
Несмотря на санкции - "Артек" посетили почти пятнадцать тысяч иностранных детей за 12 лет
09:01 16.06.2026 (обновлено: 09:28 16.06.2026)
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Международный детский центр "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза не повлияли на работу Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Об этом сообщил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.
В июне 2024 года "Артeк" был внесен в санкционный список ЕС. По заявлению Еврокомиссии, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В "Артеке" введение санкций назвали попыткой запретить дружбу и уважение.
"Мы продолжаем работать в международной повестке. Это одно из направлений новой программы развития, которая в декабре 2025 года была утверждена правительством Российской Федерации", - рассказал Федоренко.
Он отметил, что в "Артеке" отдыхают дети из 89 субъектов РФ и многих стран мира. За последние 12 лет в "Артек" приехали почти 15 тысяч детей из 110 зарубежных стран. И международная составляющая достаточно активная.
"В каждой смене есть дети из иностранных государств, причем около 50% из них не говорят на русском языке. Мы к этому тоже готовы. Наши вожатые не только из педагогических, но и из лингвистических организаций высшего образования", - подчеркнул Федоренко.
Директор МДЦ отметил, что большое число иностранных детей – подтверждение безусловного доверия "Артеку" и стране, в том числе это доверие родительского сообщества.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции против "Артека".
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