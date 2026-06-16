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Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовности
Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовности
Энергетики Крыма предупредили о возможных авариях на электросетях из-за ухудшения погоды на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:58
2026-06-16T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Энергетики Крыма предупредили о возможных авариях на электросетях из-за ухудшения погоды на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго".На 16 июня в Крыму объявлено экстренное предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода
Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовности

В "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды

11:58 16.06.2026
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Энергетики Крыма предупредили о возможных авариях на электросетях из-за ухудшения погоды на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
На 16 июня в Крыму объявлено экстренное предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Штормовое предупреждениеПогода в КрымуКрымская погода
 
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