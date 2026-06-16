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Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников
Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников
В ночь на вторник ВСУ нанесли новый удар по Краснодарскому краю. В регионе вспыхнул пожар на нефтебазе и перекрыта дорога. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T05:58
2026-06-16T07:01
кубань
нефтебаза
происшествия
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беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
краснодарский край
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ нанесли новый удар по Краснодарскому краю. В регионе вспыхнул пожар на нефтебазе и перекрыта дорога. Об этом сообщает краевой оперштаб.Тушение огня продолжается. На месте работают 32 специалиста и семь единиц техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, нефтебаза, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, краснодарский край, пожар, новости
Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников

В Краснодарском крае горит нефтебаза и перекрыта трасса из-за атаки ВСУ

05:58 16.06.2026 (обновлено: 07:01 16.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ нанесли новый удар по Краснодарскому краю. В регионе вспыхнул пожар на нефтебазе и перекрыта дорога. Об этом сообщает краевой оперштаб.

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Тушение огня продолжается. На месте работают 32 специалиста и семь единиц техники.
"Также после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. На месте работают специальные и экстренные службы", - добавили в оперштабе.
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