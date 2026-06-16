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Над Крымом сбили украинские беспилотники
Над Крымом сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Над Крымом сбили украинские беспилотники
Силы противовоздушной обороны России отразили новые удары ВСУ по Крыму и еще 14 регионам России. Всего за ночь над страной сбили 172 беспилотника, сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T07:20
2026-06-16T07:20
2026-06-16T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новые удары ВСУ по Крыму и еще 14 регионам России. Всего за ночь над страной сбили 172 беспилотника, сообщили в Минобороны.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, черное море, азовское море
Над Крымом сбили украинские беспилотники
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 172 беспилотника
07:20 16.06.2026 (обновлено: 07:28 16.06.2026)