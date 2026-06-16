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Над Крымом сбили украинские беспилотники

Над Крымом сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Над Крымом сбили украинские беспилотники

Силы противовоздушной обороны России отразили новые удары ВСУ по Крыму и еще 14 регионам России. Всего за ночь над страной сбили 172 беспилотника, сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T07:20

2026-06-16T07:20

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новые удары ВСУ по Крыму и еще 14 регионам России. Всего за ночь над страной сбили 172 беспилотника, сообщили в Минобороны.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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