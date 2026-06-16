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На Южном берегу Крыма громко - что происходит
На Южном берегу Крыма громко - что происходит - РИА Новости Крым, 16.06.2026
На Южном берегу Крыма громко - что происходит
Во вторник до позднего вечера в поселке Олива на Южном побережье Крыма военные будут проводить учения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T17:35
2026-06-16T17:35
2026-06-16T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Во вторник до позднего вечера в поселке Олива на Южном побережье Крыма военные будут проводить учения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.Гостей ЮБК и местных жителей призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя
На Южном берегу Крыма громко - что происходит
Громкие звуки в Большой Ялте связаны с учениями военных - власти