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На Южном берегу Крыма громко - что происходит - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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На Южном берегу Крыма громко - что происходит
На Южном берегу Крыма громко - что происходит - РИА Новости Крым, 16.06.2026
На Южном берегу Крыма громко - что происходит
Во вторник до позднего вечера в поселке Олива на Южном побережье Крыма военные будут проводить учения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T17:35
2026-06-16T17:35
крым
новости крыма
большая ялта
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Во вторник до позднего вечера в поселке Олива на Южном побережье Крыма военные будут проводить учения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.Гостей ЮБК и местных жителей призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, новости крыма, большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя
На Южном берегу Крыма громко - что происходит

Громкие звуки в Большой Ялте связаны с учениями военных - власти

17:35 16.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоГурзуф. Аю-Даг
Гурзуф. Аю-Даг
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Во вторник до позднего вечера в поселке Олива на Южном побережье Крыма военные будут проводить учения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.
"В районе поселка Олива может быть громко с 17 до полуночи. Проводятся учения", - говорится в сообщении.
Гостей ЮБК и местных жителей призвали сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
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КрымНовости КрымаБольшая ЯлтаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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