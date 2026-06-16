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На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – эксперт

На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – эксперт - РИА Новости Крым, 16.06.2026

На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – эксперт

Ежегодные встречи G7 свидетельствуют о стремлении создать и укрепить мировое правительство, параллельное Организации Объединенных Наций (ООН). Что касается... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T23:07

2026-06-16T23:07

2026-06-16T23:20

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Главный вопрос на саммите во Франции напрямую касается России – мнение Главный вопрос на саммите во Франции напрямую касается России – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Ежегодные встречи G7 свидетельствуют о стремлении создать и укрепить мировое правительство, параллельное Организации Объединенных Наций (ООН). Что касается саммита, проходящего сейчас, то главный вопрос, который будет на нем решаться, – продолжать ли вливать деньги в Украину в рамках подготовки к войне с Россией на перспективу 7-8 лет или нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.По мнению Шевченко, относиться иронично к саммиту G7, несмотря на то, что не все там сегодня решается гладко и сообща, ни в коем случае нельзя, как и игнорировать – это несерьезный подход.По его словам, ежегодные встречи этого, пускай и неформального международного клуба, свидетельствуют о вполне четком курсе и обозначенных целях. "О том, что у стран-участниц G7 есть уверенный курс на создание мирового правительства, параллельного организации Объединенных Наций, а в чем-то даже и превосходящий ООН", – уточнил Шевченко.Важным при этом является то, какие страны участвуют в том или ином саммите, в зависимости от основной его темы, и кто именно представляет каждое государство: первое это лицо или нет, отметил эксперт.На проходящий в эти дни в во французском Эвиан-ле-Бене саммит G7 проходит (15 – 17 июня), например, не приехала не только Россия, но и Китай."Это уже появляется клуб несогласных", – заметил Шевченко. А Индия участвует, но не на уровне премьер-министра Нарендры Моди, а на уровне представителя, что тоже является знаком, добавил он."А Индия – серьезный игрок с определенными амбициями, и она очень сильно впечатана в британское сотрудничество, в англосаксонский мир... Индия присутствует, но на 50%. Значит, она не определилась. Значит, у Индии есть желание либо определиться, либо у Индии сыграть собственную игру", – сказал Шевченко.Он уверен: большая часть того, что произойдет на G7, не будет известна широкой публике. Серьезность ситуации, по его мнению, заключается в том, что главный вопрос, который рассматривают на этом саммите во Франции, напрямую касается России.Ранее в этот день стало известно, что лидеры G7 в ходе саммита согласились усилить давление на Россию, в частности, посредством санкций в отношении нефти и газа. Президент США Дональд Трамп на полях саммита сообщил, что по завершении активной фазы конфликта с Ираном готов переключится на урегулирование конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и УкраиныТрамп готов переключиться на Украину после ИранаТрамп встретился с Зеленским

https://crimea.ria.ru/20260505/ukraina-kak-shirma-evropa-gotova-idti-va-bank-i-delaet-stavki-na-povyshenie-eskalatsii-1155733876.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, g7, европа, россия, политика, украина