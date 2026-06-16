https://crimea.ria.ru/20260616/na-podlete-k-moskve-unichtozhili-60-bespilotnikov-1156883237.html

На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников

На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников - РИА Новости Крым, 16.06.2026

На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников

Силы ПВО отражают серии массированных ударов ВСУ на Москву. За два часа уничтожено уже 60 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T08:04

2026-06-16T08:04

2026-06-16T08:26

москва

сергей собянин

атаки всу

безопасность

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

пво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_0:0:1282:722_1920x0_80_0_0_9a17f64beb1a31ba915b1e24c7120525.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают серии массированных ударов ВСУ на Москву. За два часа уничтожено уже 60 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Атаки над регионом отражаются каждые 20 минут. Первую волну ударов отбили в 5:40. Тогда было уничтожено два беспилотника. Затем ВСУ стали наращивать количество дронов при каждой попытке новой атаки. В 7:56 ВСУ предприняли попытку атаковать Москву сразу 25 БПЛА.За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, атаки всу, безопасность, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, пво, новости