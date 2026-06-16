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На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников
На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников - РИА Новости Крым, 16.06.2026
На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников
Силы ПВО отражают серии массированных ударов ВСУ на Москву. За два часа уничтожено уже 60 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T08:04
2026-06-16T08:26
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сергей собянин
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают серии массированных ударов ВСУ на Москву. За два часа уничтожено уже 60 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Атаки над регионом отражаются каждые 20 минут. Первую волну ударов отбили в 5:40. Тогда было уничтожено два беспилотника. Затем ВСУ стали наращивать количество дронов при каждой попытке новой атаки. В 7:56 ВСУ предприняли попытку атаковать Москву сразу 25 БПЛА.За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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москва, сергей собянин, атаки всу, безопасность, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, пво, новости
На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников

На подлете к Москве утром во вторник сбили 60 беспилотников

08:04 16.06.2026 (обновлено: 08:26 16.06.2026)
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают серии массированных ударов ВСУ на Москву. За два часа уничтожено уже 60 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Атаки над регионом отражаются каждые 20 минут. Первую волну ударов отбили в 5:40. Тогда было уничтожено два беспилотника. Затем ВСУ стали наращивать количество дронов при каждой попытке новой атаки.
В 7:56 ВСУ предприняли попытку атаковать Москву сразу 25 БПЛА.
За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.
На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
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МоскваСергей СобянинАтаки ВСУБезопасностьНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияПВОНовости
 
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