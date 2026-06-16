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Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия
Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия
Городские укрытия Севастополя находятся в плохом санитарном состоянии и будут приведены в порядок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T15:55
2026-06-16T15:55
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
укрытия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Городские укрытия Севастополя находятся в плохом санитарном состоянии и будут приведены в порядок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания с местным правительством.В этой связи каждое укрытие проверят и приведут в порядок. За состоянием укрытий в пляжной зоне следят операторы пляжей. Часть укрытий находится в ведении транспортного блока и "Парков и скверов".Маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято во вторник на аппаратном совещании в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Крыму: МЧС опубликовало картуВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахУбежища в Симферополе и других городах Крыма – как найти ближайшее
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, укрытия
Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия

Городские укрытия Севастополя находятся в недопустимом санитарном состоянии – Развожаев

15:55 16.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУкрытие в Севастополе
Укрытие в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Городские укрытия Севастополя находятся в плохом санитарном состоянии и будут приведены в порядок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания с местным правительством.
"Обсудили санитарное состояние городских укрытий. Скажу сразу: то, что там сейчас творится, просто недопустимо. Севастопольцы часто обращаются с жалобами: внутри грязь и мусор, снаружи все в граффити. Тревоги сейчас звучат часто, люди пользуются укрытиями в течение всего дня, поэтому порядок там нужно наводить ежедневно", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
В этой связи каждое укрытие проверят и приведут в порядок. За состоянием укрытий в пляжной зоне следят операторы пляжей. Часть укрытий находится в ведении транспортного блока и "Парков и скверов".
"Поручил провести работу с муниципалитетами. Каждый глава обязан знать все укрытия на своей территории и будет отвечать за их состояние лично", – продолжил он. И добавил, что главы муниципалитета должны отладить работу с представители бизнеса и общественных организаций, с которыми ранее уже была достигнут договоренность о помощи в содержании укрытий.
Маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято во вторник на аппаратном совещании в правительстве города.
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