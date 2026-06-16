https://crimea.ria.ru/20260616/musor-i-graffiti-v-sevastopole-privedut-v-poryadok-ukrytiya-1156906843.html

Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия

Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия

Городские укрытия Севастополя находятся в плохом санитарном состоянии и будут приведены в порядок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T15:55

2026-06-16T15:55

2026-06-16T15:55

новости севастополя

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михаил развожаев

укрытия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Городские укрытия Севастополя находятся в плохом санитарном состоянии и будут приведены в порядок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания с местным правительством.В этой связи каждое укрытие проверят и приведут в порядок. За состоянием укрытий в пляжной зоне следят операторы пляжей. Часть укрытий находится в ведении транспортного блока и "Парков и скверов".Маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято во вторник на аппаратном совещании в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Крыму: МЧС опубликовало картуВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахУбежища в Симферополе и других городах Крыма – как найти ближайшее

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, укрытия