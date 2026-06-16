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Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"
Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету" - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"
Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета" начнет курсировать между Феодосией и Ялтой с 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте по... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T08:51
2026-06-16T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета" начнет курсировать между Феодосией и Ялтой с 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте по продаже билетов "Комета Экспресс"."Комета" из Феодосии в Ялту или из Ялты в Феодосию – это один из важных этапов возрождения пассажирского судоходства в акватории Черного моря в общем и на Крымском полуострове, в частности", - говорится в сообщении.В мае пресс-служба Российского морского регистра судоходства сообщила о завершении строительства высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". Судно вмещает до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).Как уточнил министр транспорта Крыма Арсений Козловский, на первом этапе высокоскоростное судно будет выполнять перевозку пассажиров между городами Крыма, возможность рейсов в курортные города Краснодарского края будет рассматриваться в дальнейшем. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "Комета": как и где будет курсировать новое судно "Феодосия"Шаттлы из городов Кубани – как упростить логистику в КрымРоссия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю
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Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"
"Комета" начнет выполнять рейсы между Ялтой и Феодосией с 20 июня