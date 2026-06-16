Рейтинг@Mail.ru
Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету" - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/mezhdu-yaltoy-i-feodosiey-zapuskayut-kometu-1156883537.html
Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"
Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету" - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"
Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета" начнет курсировать между Феодосией и Ялтой с 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте по... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T08:51
2026-06-16T08:51
крым
судно на подводных крыльях "комета"
ялта
феодосия
новости крыма
крым курортный
общество
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111676/22/1116762297_301:759:2592:2048_1920x0_80_0_0_be416c5c8a41db3c31cea6cb763b7f0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета" начнет курсировать между Феодосией и Ялтой с 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте по продаже билетов "Комета Экспресс"."Комета" из Феодосии в Ялту или из Ялты в Феодосию – это один из важных этапов возрождения пассажирского судоходства в акватории Черного моря в общем и на Крымском полуострове, в частности", - говорится в сообщении.В мае пресс-служба Российского морского регистра судоходства сообщила о завершении строительства высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". Судно вмещает до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).Как уточнил министр транспорта Крыма Арсений Козловский, на первом этапе высокоскоростное судно будет выполнять перевозку пассажиров между городами Крыма, возможность рейсов в курортные города Краснодарского края будет рассматриваться в дальнейшем. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "Комета": как и где будет курсировать новое судно "Феодосия"Шаттлы из городов Кубани – как упростить логистику в КрымРоссия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю
крым
ялта
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111676/22/1116762297_303:352:2565:2048_1920x0_80_0_0_8ffc19c53f514677196d56f0c7944ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, судно на подводных крыльях "комета" , ялта, феодосия, новости крыма, крым курортный, общество, логистика
Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"

"Комета" начнет выполнять рейсы между Ялтой и Феодосией с 20 июня

08:51 16.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСкоростное морское пассажирское судно "Комета 120М"
Скоростное морское пассажирское судно Комета 120М - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета" начнет курсировать между Феодосией и Ялтой с 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте по продаже билетов "Комета Экспресс".
"Комета" из Феодосии в Ялту или из Ялты в Феодосию – это один из важных этапов возрождения пассажирского судоходства в акватории Черного моря в общем и на Крымском полуострове, в частности", - говорится в сообщении.
Пассажирское судно на 120 мест будет следовать из Феодосии в Ялту в 09:00, обратно – в 16:00. Время в пути составит 2,5 часа. Рейсы будут осуществляться ежедневно.
В мае пресс-служба Российского морского регистра судоходства сообщила о завершении строительства высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". Судно вмещает до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).
Как уточнил министр транспорта Крыма Арсений Козловский, на первом этапе высокоскоростное судно будет выполнять перевозку пассажиров между городами Крыма, возможность рейсов в курортные города Краснодарского края будет рассматриваться в дальнейшем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымская "Комета": как и где будет курсировать новое судно "Феодосия"
Шаттлы из городов Кубани – как упростить логистику в Крым
Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю
 
КрымСудно на подводных крыльях "Комета"ЯлтаФеодосияНовости КрымаКрым курортныйОбществоЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни
09:27Где в Севастополе купить бензин - список АЗС со свободной продажей
09:17В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
09:11Готовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента Киева
09:01Несмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 лет
08:51Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"
08:46Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте
08:36Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод
08:24День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра
08:18Британия будет поставлять Украине обогащенный уран
08:04На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников
07:45В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей
07:34Пожаром в Ялте занялась прокуратура
07:24Два района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линии
07:20Над Крымом сбили украинские беспилотники
06:51Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца
06:39Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США
06:11Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте – что известно
05:58Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников
00:01Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния