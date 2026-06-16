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Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди
Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди
Шесть человек, в том числе 13-летняя девочка, ранены при массированной атаке беспилотников на Подмосковье. Также в регионе зафиксированы возгорания жилых домов... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:22
2026-06-16T13:05
андрей воробьев
московская область
подмосковье
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе 13-летняя девочка, ранены при массированной атаке беспилотников на Подмосковье. Также в регионе зафиксированы возгорания жилых домов и административного здания, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Так, в Электростали пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. Также в Электростали на проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом – повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.В Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина.В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка – у нее колото-резаная рана левого бедра.Также в Раменском округе загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В Солнечногорске осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке пострадал фасад административного здания, обошлось без пострадавших.Утром во вторник мэр Москвы сообщал, что силы российской ПВО отражают серии массированных атак ВСУ на Москву. Также Собянин проинформировал, что при ударе ВСУ был поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод – около полудня пожар потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школуВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеБолее 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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андрей воробьев, московская область, подмосковье, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди

В Подмосковье после налета дронов ВСУ ранены шесть человек и загорелись жилые дома

12:22 16.06.2026 (обновлено: 13:05 16.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе 13-летняя девочка, ранены при массированной атаке беспилотников на Подмосковье. Также в регионе зафиксированы возгорания жилых домов и административного здания, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным пострадали 6 человек", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Так, в Электростали пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. Также в Электростали на проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом – повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.
В Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина.
В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка – у нее колото-резаная рана левого бедра.
Также в Раменском округе загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В Солнечногорске осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке пострадал фасад административного здания, обошлось без пострадавших.
"На всех местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – проинформировал Воробьев.
Утром во вторник мэр Москвы сообщал, что силы российской ПВО отражают серии массированных атак ВСУ на Москву. Также Собянин проинформировал, что при ударе ВСУ был поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод – около полудня пожар потушили.
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Андрей ВоробьевМосковская областьПодмосковьеНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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