https://crimea.ria.ru/20260616/marshal-sovetskogo-soyuza-fedor-tolbukhin--fakty-o-zhizni-polkovodtsa-1156867297.html
Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца
Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца
Родился в крестьянской семье, окончил земскую, а потом торговую школу, работал бухгалтером, а после начала Первой Мировой был зачислен в Русскую императорскую... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T06:51
2026-06-16T06:51
2026-06-16T06:51
инфографика
новости
история
великая отечественная война
ссср
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110854/70/1108547007_0:279:2652:1771_1920x0_80_0_0_77fac756b6c91730e3e427ed8783b5ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Родился в крестьянской семье, окончил земскую, а потом торговую школу, работал бухгалтером, а после начала Первой Мировой был зачислен в Русскую императорскую армию… Дальше будет длинный путь – от водителя при штабе до Маршала Советского Союза.В этот день ровно 132 года назад родился советский военачальник, Герой Советского Союза, Кавалер ордена "Победа", Народный герой Югославии и Болгарии Федор Иванович Толбухин.Во время Великой Отечественной войны руководил войсками армии в Сталинградской битве, командовал войсками Южного фронта (с 1943 года — 4-го Украинского фронта) и 3-го Украинского фронта. С 1945 по 1947 годы — главнокомандующий Южной группой войск.Его победам Москва салютовала 34 раза. Полководец, освободивший от фашистов пять европейских столиц: Вену, Белград, Будапешт, Бухарест и Софию. Фронты, которыми он командовал, освобождали Крым, Донбасс и Молдавию. Однако Толбухин был единственным маршалом, который при жизни не получил Золотую Звезду – этого звания он удостоился только посмертно, когда отмечалось двадцатилетие Победы.Памятники Федору Толбухину установлены в Москве, Донецке, Ярославле, Тутаеве, в селах Толбухино и Андроники Ярославской области. Памятная доска установлена – в Петрозаводске на улице, названной в честь маршала.Эти и другие факты биографии великого военачальника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографикаКурчатов и "Аннушка" – факты о первом промышленном реакторе в СССР110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым
ссср
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110854/70/1108547007_0:30:2652:2019_1920x0_80_0_0_7d5ddc5d8f0e3b7c464ed8400ea46873.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, история, великая отечественная война, ссср, инфографика
Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца
Факты о Маршале Советского Союза Федоре Толбухине в инфографике РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Родился в крестьянской семье, окончил земскую, а потом торговую школу, работал бухгалтером, а после начала Первой Мировой был зачислен в Русскую императорскую армию… Дальше будет длинный путь – от водителя при штабе до Маршала Советского Союза.
В этот день ровно 132 года назад родился советский военачальник, Герой Советского Союза, Кавалер ордена "Победа", Народный герой Югославии и Болгарии Федор Иванович Толбухин.
Во время Великой Отечественной войны руководил войсками армии в Сталинградской битве, командовал войсками Южного фронта (с 1943 года — 4-го Украинского фронта) и 3-го Украинского фронта. С 1945 по 1947 годы — главнокомандующий Южной группой войск.
Его победам Москва салютовала 34 раза. Полководец, освободивший от фашистов пять европейских столиц: Вену, Белград, Будапешт, Бухарест и Софию. Фронты, которыми он командовал, освобождали Крым, Донбасс и Молдавию. Однако Толбухин был единственным маршалом, который при жизни не получил Золотую Звезду – этого звания он удостоился только посмертно, когда отмечалось двадцатилетие Победы.
Памятники Федору Толбухину установлены в Москве, Донецке, Ярославле, Тутаеве, в селах Толбухино и Андроники Ярославской области. Памятная доска установлена – в Петрозаводске на улице, названной в честь маршала.
Эти и другие факты биографии великого военачальника – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: