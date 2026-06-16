https://crimea.ria.ru/20260616/marshal-sovetskogo-soyuza-fedor-tolbukhin--fakty-o-zhizni-polkovodtsa-1156867297.html

Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца

Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца

Родился в крестьянской семье, окончил земскую, а потом торговую школу, работал бухгалтером, а после начала Первой Мировой был зачислен в Русскую императорскую... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T06:51

2026-06-16T06:51

2026-06-16T06:51

инфографика

новости

история

великая отечественная война

ссср

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110854/70/1108547007_0:279:2652:1771_1920x0_80_0_0_77fac756b6c91730e3e427ed8783b5ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Родился в крестьянской семье, окончил земскую, а потом торговую школу, работал бухгалтером, а после начала Первой Мировой был зачислен в Русскую императорскую армию… Дальше будет длинный путь – от водителя при штабе до Маршала Советского Союза.В этот день ровно 132 года назад родился советский военачальник, Герой Советского Союза, Кавалер ордена "Победа", Народный герой Югославии и Болгарии Федор Иванович Толбухин.Во время Великой Отечественной войны руководил войсками армии в Сталинградской битве, командовал войсками Южного фронта (с 1943 года — 4-го Украинского фронта) и 3-го Украинского фронта. С 1945 по 1947 годы — главнокомандующий Южной группой войск.Его победам Москва салютовала 34 раза. Полководец, освободивший от фашистов пять европейских столиц: Вену, Белград, Будапешт, Бухарест и Софию. Фронты, которыми он командовал, освобождали Крым, Донбасс и Молдавию. Однако Толбухин был единственным маршалом, который при жизни не получил Золотую Звезду – этого звания он удостоился только посмертно, когда отмечалось двадцатилетие Победы.Памятники Федору Толбухину установлены в Москве, Донецке, Ярославле, Тутаеве, в селах Толбухино и Андроники Ярославской области. Памятная доска установлена – в Петрозаводске на улице, названной в честь маршала.Эти и другие факты биографии великого военачальника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографикаКурчатов и "Аннушка" – факты о первом промышленном реакторе в СССР110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, история, великая отечественная война, ссср, инфографика