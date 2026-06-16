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Ливни с градом и шквал обрушатся на Крым во вторник

Ливни с градом и шквал обрушатся на Крым во вторник - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Ливни с градом и шквал обрушатся на Крым во вторник

Во вторник Крым накроют сильные ливни с градом и шквалистый ветер. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T10:37

2026-06-16T10:37

2026-06-16T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник Крым накроют сильные ливни с градом и шквалистый ветер. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели рекомендуют не выходить в море, горы и леса, не прогуливаться по набережным и берегоукрепительным сооружениям. Нельзя разводить огонь при сильном ветре. Кроме того, возможны подтопления низменных участков местности. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить 112, добавили в министерстве.Ранее сообщалось, что во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Температура воздуха ночью +13…18, в горах +9…12; днем +23…26, в горах +15…20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в КрымуВ Крыму объявлена высокая пожарная опасностьВ Севастополе стартовал купальный сезон - какая температура воды в Черном море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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