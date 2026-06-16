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Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц
Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц
Переименовывать крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями, в ряде случае речь будет идти о... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:44
2026-06-16T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Переименовывать крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями, в ряде случае речь будет идти о возвращении исторических названий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Детальным изучением вопроса займется комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым."История нашего Отечества не только богата и глубока, но и, к сожалению, трагична. Были периоды, которые мы пережили давно, однако осмыслять продолжаем до сих пор. Речь идет в том числе о событиях Гражданской войны. Самой страшной в истории Отечества, потому что нет ничего трагичнее, чем убийство брата братом, когда водораздел проходит не по границе государства, а через семьи, разводя людей по разные линии фронта", - сказал Бобков.По его словам, в России, особенно последние десятилетия, научились очень бережно относиться к своей истории, "не допускать глупостей", не делить людей на "белых" и "красных", как это было раньше. Но с той самой эпохи остались в топонимах многих российских городов, в названиях улиц, пространств и учреждений, имена функционеров и создателей репрессивной системы, которые не могут считаться примером для подрастающего поколения, отметил глава комитета."Приведу простой пример. Вот идет маленький ребенок, смотрит, вывеска висит. Улица носит имя Белы Куна. Он спрашивает у мамы, а кто это такой Бела Кун? И если она расскажет, что этот человек отдавал приказы об уничтожении русских безоружных людей, то, наверное, ребенок тогда задаст вполне естественный вопрос: "Почему тогда такая большая улица, на которой столько многоквартирных домов, носит имя этого человека?" - приводит он пример.Подготовкой к убийству императора Александра II руководил один из наиболее активных членов исполкома "Народной воли" Андрей Желябов. Его именем сегодня названа улица в Симферополе.Также он уточнил, что профильному комитету поручили заняться "системным, глубоким изучением вопроса" о переименовании улиц, пространств и учреждений.При этом Бобков уточнил, что процесс переименования требует времени и детальной проработки, привлечения экспертов, в том числе для оценки масштаба."Это небыстрый процесс. Да и не нужно здесь спешить. Но при этом и не обращать внимания на эти ситуации тоже неправильно, если мы хотим воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и понимания сути нашей истории", - заключил Бобков.Ранее сообщалось, что в Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом музея Обороны Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войнеВ Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине
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крым, владимир бобков, новости крыма, общество, история, мнения
Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц
В Крыму планируют переименовать улицы Белы Куна и Желябова – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. Переименовывать крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями, в ряде случае речь будет идти о возвращении исторических названий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сказал историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Детальным изучением вопроса займется комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым.
"История нашего Отечества не только богата и глубока, но и, к сожалению, трагична. Были периоды, которые мы пережили давно, однако осмыслять продолжаем до сих пор. Речь идет в том числе о событиях Гражданской войны. Самой страшной в истории Отечества, потому что нет ничего трагичнее, чем убийство брата братом, когда водораздел проходит не по границе государства, а через семьи, разводя людей по разные линии фронта", - сказал Бобков.
По его словам, в России, особенно последние десятилетия, научились очень бережно относиться к своей истории, "не допускать глупостей", не делить людей на "белых" и "красных", как это было раньше. Но с той самой эпохи остались в топонимах многих российских городов, в названиях улиц, пространств и учреждений, имена функционеров и создателей репрессивной системы, которые не могут считаться примером для подрастающего поколения, отметил глава комитета.
"Приведу простой пример. Вот идет маленький ребенок, смотрит, вывеска висит. Улица носит имя Белы Куна
. Он спрашивает у мамы, а кто это такой Бела Кун? И если она расскажет, что этот человек отдавал приказы об уничтожении русских безоружных людей, то, наверное, ребенок тогда задаст вполне естественный вопрос: "Почему тогда такая большая улица, на которой столько многоквартирных домов, носит имя этого человека?" - приводит он пример.
Подготовкой к убийству императора Александра II руководил один из наиболее активных членов исполкома "Народной воли" Андрей Желябов. Его именем сегодня названа улица в Симферополе.
"Желябов осуществил покушение на императора. И именно в этом была его главная заслуга перед советским строем, фактически он стал убийцей. Неужели нас радует, что именем террориста, а по любым канонам это террорист, сегодня названа одна из центральных улиц Симферополя?" - задался собеседник риторическим вопросом.
Также он уточнил, что профильному комитету поручили заняться "системным, глубоким изучением вопроса" о переименовании улиц, пространств и учреждений.
"Нужно подготовить основание для того, чтобы в перспективе, при согласовании с общественностью, ставить вопрос о возвращении исторических названий, если это касается центральной части города, это всегда максимально уместно. А если речь идет о тех улицах, у которых это было первое имя, как, например, улицы имени Белы Куна, то тут нужно вместе с крымчанами рассматривать вопрос о возможной замене названия на более воспитывающее", - сказал он.
При этом Бобков уточнил, что процесс переименования требует времени и детальной проработки, привлечения экспертов, в том числе для оценки масштаба.
"Это небыстрый процесс. Да и не нужно здесь спешить. Но при этом и не обращать внимания на эти ситуации тоже неправильно, если мы хотим воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и понимания сути нашей истории", - заключил Бобков.
Ранее сообщалось, что в Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина"
, который также является объектом музея Обороны Севастополя.
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