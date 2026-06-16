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Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц
Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц
Переименовывать крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями, в ряде случае речь будет идти о... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:44
2026-06-16T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Переименовывать крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями, в ряде случае речь будет идти о возвращении исторических названий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Детальным изучением вопроса займется комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым."История нашего Отечества не только богата и глубока, но и, к сожалению, трагична. Были периоды, которые мы пережили давно, однако осмыслять продолжаем до сих пор. Речь идет в том числе о событиях Гражданской войны. Самой страшной в истории Отечества, потому что нет ничего трагичнее, чем убийство брата братом, когда водораздел проходит не по границе государства, а через семьи, разводя людей по разные линии фронта", - сказал Бобков.По его словам, в России, особенно последние десятилетия, научились очень бережно относиться к своей истории, "не допускать глупостей", не делить людей на "белых" и "красных", как это было раньше. Но с той самой эпохи остались в топонимах многих российских городов, в названиях улиц, пространств и учреждений, имена функционеров и создателей репрессивной системы, которые не могут считаться примером для подрастающего поколения, отметил глава комитета."Приведу простой пример. Вот идет маленький ребенок, смотрит, вывеска висит. Улица носит имя Белы Куна. Он спрашивает у мамы, а кто это такой Бела Кун? И если она расскажет, что этот человек отдавал приказы об уничтожении русских безоружных людей, то, наверное, ребенок тогда задаст вполне естественный вопрос: "Почему тогда такая большая улица, на которой столько многоквартирных домов, носит имя этого человека?" - приводит он пример.Подготовкой к убийству императора Александра II руководил один из наиболее активных членов исполкома "Народной воли" Андрей Желябов. Его именем сегодня названа улица в Симферополе.Также он уточнил, что профильному комитету поручили заняться "системным, глубоким изучением вопроса" о переименовании улиц, пространств и учреждений.При этом Бобков уточнил, что процесс переименования требует времени и детальной проработки, привлечения экспертов, в том числе для оценки масштаба."Это небыстрый процесс. Да и не нужно здесь спешить. Но при этом и не обращать внимания на эти ситуации тоже неправильно, если мы хотим воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и понимания сути нашей истории", - заключил Бобков.Ранее сообщалось, что в Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом музея Обороны Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войнеВ Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине
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крым, владимир бобков, новости крыма, общество, история, мнения
Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц

В Крыму планируют переименовать улицы Белы Куна и Желябова – власти

12:44 16.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на центр Симферополя с улицы Маршала Жукова
Вид на центр Симферополя с улицы Маршала Жукова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Переименовывать крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями, в ряде случае речь будет идти о возвращении исторических названий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Детальным изучением вопроса займется комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым.
"История нашего Отечества не только богата и глубока, но и, к сожалению, трагична. Были периоды, которые мы пережили давно, однако осмыслять продолжаем до сих пор. Речь идет в том числе о событиях Гражданской войны. Самой страшной в истории Отечества, потому что нет ничего трагичнее, чем убийство брата братом, когда водораздел проходит не по границе государства, а через семьи, разводя людей по разные линии фронта", - сказал Бобков.
По его словам, в России, особенно последние десятилетия, научились очень бережно относиться к своей истории, "не допускать глупостей", не делить людей на "белых" и "красных", как это было раньше. Но с той самой эпохи остались в топонимах многих российских городов, в названиях улиц, пространств и учреждений, имена функционеров и создателей репрессивной системы, которые не могут считаться примером для подрастающего поколения, отметил глава комитета.
"Приведу простой пример. Вот идет маленький ребенок, смотрит, вывеска висит. Улица носит имя Белы Куна. Он спрашивает у мамы, а кто это такой Бела Кун? И если она расскажет, что этот человек отдавал приказы об уничтожении русских безоружных людей, то, наверное, ребенок тогда задаст вполне естественный вопрос: "Почему тогда такая большая улица, на которой столько многоквартирных домов, носит имя этого человека?" - приводит он пример.
Подготовкой к убийству императора Александра II руководил один из наиболее активных членов исполкома "Народной воли" Андрей Желябов. Его именем сегодня названа улица в Симферополе.
"Желябов осуществил покушение на императора. И именно в этом была его главная заслуга перед советским строем, фактически он стал убийцей. Неужели нас радует, что именем террориста, а по любым канонам это террорист, сегодня названа одна из центральных улиц Симферополя?" - задался собеседник риторическим вопросом.
Также он уточнил, что профильному комитету поручили заняться "системным, глубоким изучением вопроса" о переименовании улиц, пространств и учреждений.
"Нужно подготовить основание для того, чтобы в перспективе, при согласовании с общественностью, ставить вопрос о возвращении исторических названий, если это касается центральной части города, это всегда максимально уместно. А если речь идет о тех улицах, у которых это было первое имя, как, например, улицы имени Белы Куна, то тут нужно вместе с крымчанами рассматривать вопрос о возможной замене названия на более воспитывающее", - сказал он.
При этом Бобков уточнил, что процесс переименования требует времени и детальной проработки, привлечения экспертов, в том числе для оценки масштаба.
"Это небыстрый процесс. Да и не нужно здесь спешить. Но при этом и не обращать внимания на эти ситуации тоже неправильно, если мы хотим воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и понимания сути нашей истории", - заключил Бобков.
Ранее сообщалось, что в Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом музея Обороны Севастополя.
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