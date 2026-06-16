Крымский мост сейчас – обстановка во вторник утром
Крымский мост сейчас открыт и работает – ситуация на утро вторника
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, проезд к пунктам досмотра свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 10:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.