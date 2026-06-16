https://crimea.ria.ru/20260616/krymskiy-most-seychas--obstanovka-vo-vtornik-utrom--1156885700.html

Крымский мост сейчас – обстановка во вторник утром

Крымский мост сейчас – обстановка во вторник утром - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Крымский мост сейчас – обстановка во вторник утром

Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, проезд к пунктам досмотра свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T10:12

2026-06-16T10:12

2026-06-16T10:12

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, проезд к пунктам досмотра свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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