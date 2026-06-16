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Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
Крымская теннисистка Аксиния Великолуг одержала победу в международном турнире серии ITF на "Кубок памяти Александра Цатуряна". Об этом сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Крымская теннисистка Аксиния Великолуг одержала победу в международном турнире серии ITF на "Кубок памяти Александра Цатуряна". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минспорта республики.Турнир проходил в Ереване, с 8 по 13 июня, соревновались участники в категории до 18 лет.Великолуг взяла золото в одиночном разряде и парном – в дуэте с краснодарской спортсменкой Александрой Калашниковой, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухихСилачи установили мировой рекорд в Севастополе
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крым, новости крыма, спорт, минспорта крыма
Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
Крымская теннисистка Великолуг взяла два золота международного турнира ITF