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Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
Крымская теннисистка Аксиния Великолуг одержала победу в международном турнире серии ITF на "Кубок памяти Александра Цатуряна". Об этом сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T19:45
2026-06-16T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Крымская теннисистка Аксиния Великолуг одержала победу в международном турнире серии ITF на "Кубок памяти Александра Цатуряна". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минспорта республики.Турнир проходил в Ереване, с 8 по 13 июня, соревновались участники в категории до 18 лет.Великолуг взяла золото в одиночном разряде и парном – в дуэте с краснодарской спортсменкой Александрой Калашниковой, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухихСилачи установили мировой рекорд в Севастополе
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крым, новости крыма, спорт, минспорта крыма
Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF

Крымская теннисистка Великолуг взяла два золота международного турнира ITF

19:45 16.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТеннис.
Теннис. - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Крымская теннисистка Аксиния Великолуг одержала победу в международном турнире серии ITF на "Кубок памяти Александра Цатуряна". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минспорта республики.
Турнир проходил в Ереване, с 8 по 13 июня, соревновались участники в категории до 18 лет.
© Минспорт Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
 Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
© Минспорт
Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
"Крымская спортсменка Аксиния Великолуг показала выдающийся результат, завоевав две золотые медали. Аксиния уверенно прошла все стадии турнира, продемонстрировав высокий уровень подготовки, стабильную игру и волю к победе", – проинформировали в минспорта.
Великолуг взяла золото в одиночном разряде и парном – в дуэте с краснодарской спортсменкой Александрой Калашниковой, уточняется в сообщении.
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