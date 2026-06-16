https://crimea.ria.ru/20260616/krymchanka-poluchila-srok-za-nezakonnye-tabachnye-izdeliya-na-2-milliona-1156900952.html
Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона
Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона
Жительница Симферополя получила условный срок за хранение незаконной никотиносодержащей продукции на 2 миллиона рублей, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T22:57
2026-06-16T22:57
2026-06-16T22:57
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
табак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156900828_0:36:1212:718_1920x0_80_0_0_4bb918b6c4473bb1868eec1dd2d32b4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя получила условный срок за хранение незаконной никотиносодержащей продукции на 2 миллиона рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.По решению суда фигурантка получила 1,5 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с реализацией табачных изделий, на 2 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейКрымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156900828_124:0:1081:718_1920x0_80_0_0_7ae8dea6a3125a3826e366696ed90a1c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, табак
Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона
За незаконные табачные изделия на 2 миллиона крымчанка получила условный срок