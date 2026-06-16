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Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона
Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона
Жительница Симферополя получила условный срок за хранение незаконной никотиносодержащей продукции на 2 миллиона рублей, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T22:57
2026-06-16T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя получила условный срок за хранение незаконной никотиносодержащей продукции на 2 миллиона рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.По решению суда фигурантка получила 1,5 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с реализацией табачных изделий, на 2 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейКрымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ
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новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, табак
Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона

За незаконные табачные изделия на 2 миллиона крымчанка получила условный срок

22:57 16.06.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымНемаркированная никотиносодержащая продукция
Немаркированная никотиносодержащая продукция
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя получила условный срок за хранение незаконной никотиносодержащей продукции на 2 миллиона рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.

"В период с июля по октябрь 2025 года женщина приобрела и хранила в целях продажи немаркированную никотиносодержащую продукцию стоимостью 2 миллиона рублей", – сказано в сообщении.

По решению суда фигурантка получила 1,5 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с реализацией табачных изделий, на 2 года.
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Новости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествиятабак
 
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