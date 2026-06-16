https://crimea.ria.ru/20260616/krymchanka-poluchila-srok-za-nezakonnye-tabachnye-izdeliya-na-2-milliona-1156900952.html

Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона

Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Крымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллиона

Жительница Симферополя получила условный срок за хранение незаконной никотиносодержащей продукции на 2 миллиона рублей, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T22:57

2026-06-16T22:57

2026-06-16T22:57

новости крыма

прокуратура республики крым

происшествия

табак

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156900828_0:36:1212:718_1920x0_80_0_0_4bb918b6c4473bb1868eec1dd2d32b4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя получила условный срок за хранение незаконной никотиносодержащей продукции на 2 миллиона рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.По решению суда фигурантка получила 1,5 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с реализацией табачных изделий, на 2 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейКрымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, табак