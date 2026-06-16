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Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю
Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю
За неделю жители Крыма потеряли более 22,5 миллиона рублей из-за действий дистанционных мошенников. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T21:52
2026-06-16T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. За неделю жители Крыма потеряли более 22,5 миллиона рублей из-за действий дистанционных мошенников. Об этом сообщили в полиции Крыма.В частности, 63-летний керчанин из-за угроз якобы сотрудника федеральной службы по финансовому мониторингу передал мошенникам через посредника более 9 миллионов рублей. А 40-летний житель Сак, желая купить автомобиль, перевел аферисту около 1,5 миллиона рублей. Когда продавец перестал выходить на связь, потерпевший обратился в полицию.Ранее сообщалось, что мошенники обманули пожилую жительницу Симферопольского района и ее сына на 4,8 млн рублей. Курьер аферистов был задержан и возместил ущерб потерпевшим по решению суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУТуристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхеМВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
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РИА Новости Крым
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мошенничество, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, интернет, мессенджеры, соцсети
Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю

Жители Крыма потеряли более 22,5 миллиона рублей за неделю из-за мошенников

21:52 16.06.2026
 
© КрымэнергоинформКиберпреступность
Киберпреступность
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. За неделю жители Крыма потеряли более 22,5 миллиона рублей из-за действий дистанционных мошенников. Об этом сообщили в полиции Крыма.
"В Крыму в период с 8 по 14 июня 37 граждан поверили дистанционным мошенникам и потеряли более 22,5 миллиона рублей. Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе: "ваш родственник попал в ДТП", декларация денежных средств, "безопасный счет", перерасчет пенсии, дополнительный заработок", – рассказали в полиции.
В частности, 63-летний керчанин из-за угроз якобы сотрудника федеральной службы по финансовому мониторингу передал мошенникам через посредника более 9 миллионов рублей. А 40-летний житель Сак, желая купить автомобиль, перевел аферисту около 1,5 миллиона рублей. Когда продавец перестал выходить на связь, потерпевший обратился в полицию.
Ранее сообщалось, что мошенники обманули пожилую жительницу Симферопольского района и ее сына на 4,8 млн рублей. Курьер аферистов был задержан и возместил ущерб потерпевшим по решению суда.
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