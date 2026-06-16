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Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю

За неделю жители Крыма потеряли более 22,5 миллиона рублей из-за действий дистанционных мошенников. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T21:52

2026-06-16T21:52

2026-06-16T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. За неделю жители Крыма потеряли более 22,5 миллиона рублей из-за действий дистанционных мошенников. Об этом сообщили в полиции Крыма.В частности, 63-летний керчанин из-за угроз якобы сотрудника федеральной службы по финансовому мониторингу передал мошенникам через посредника более 9 миллионов рублей. А 40-летний житель Сак, желая купить автомобиль, перевел аферисту около 1,5 миллиона рублей. Когда продавец перестал выходить на связь, потерпевший обратился в полицию.Ранее сообщалось, что мошенники обманули пожилую жительницу Симферопольского района и ее сына на 4,8 млн рублей. Курьер аферистов был задержан и возместил ущерб потерпевшим по решению суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУТуристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхеМВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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