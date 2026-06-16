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Когда закончат капремонт автостанции в Ялте - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Когда закончат капремонт автостанции в Ялте
Когда закончат капремонт автостанции в Ялте - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Когда закончат капремонт автостанции в Ялте
В Крыму выделили дополнительные средства на завершение строительно-монтажных работ на автостанции Ялты, где проводится капитальный ремонт. Соответствующее... РИА Новости Крым, 16.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выделили дополнительные средства на завершение строительно-монтажных работ на автостанции Ялты, где проводится капитальный ремонт. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте правительства региона.Уточняется, что контракт с подрядчиком заключается на срок до 31 декабря 2026 года. Заказчиком выполнения работ является "Крымавтотранс".Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года. Во время визита на объект в октябре 2025 года Гоцанюк отмечал, что все работы ведутся строго по графику. На тот момент были выполнены демонтаж платформ и усиление несущих конструкций здания.В мае 2026 года стало известно, что на объекте ведутся отделочные работы. Руководитель Минтранса республики Арсений Козловский заявлял, что капитальный ремонт идет высокими темпами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышуНовый маршрут запустили между Симферополем и ФоросомВ Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов
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РИА Новости Крым
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ялта, новости крыма, крым, автобусное сообщение
Когда закончат капремонт автостанции в Ялте

На капремонт автостанции в Ялте выделили 374,5 миллиона рублей

10:01 16.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выделили дополнительные средства на завершение строительно-монтажных работ на автостанции Ялты, где проводится капитальный ремонт. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте правительства региона.

"Определить ООО "Теплостройсервис" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт автостанции "Ялта", расположенной по адресу: Республика Крым, Ялта, улица Московская, 8", с ценой контракта 374 540 000 рублей", - сообщается в документе.

Уточняется, что контракт с подрядчиком заключается на срок до 31 декабря 2026 года. Заказчиком выполнения работ является "Крымавтотранс".
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года. Во время визита на объект в октябре 2025 года Гоцанюк отмечал, что все работы ведутся строго по графику. На тот момент были выполнены демонтаж платформ и усиление несущих конструкций здания.
В мае 2026 года стало известно, что на объекте ведутся отделочные работы. Руководитель Минтранса республики Арсений Козловский заявлял, что капитальный ремонт идет высокими темпами.
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