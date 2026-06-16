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Когда закончат капремонт автостанции в Ялте

Когда закончат капремонт автостанции в Ялте - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Когда закончат капремонт автостанции в Ялте

В Крыму выделили дополнительные средства на завершение строительно-монтажных работ на автостанции Ялты, где проводится капитальный ремонт. Соответствующее... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T10:01

2026-06-16T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выделили дополнительные средства на завершение строительно-монтажных работ на автостанции Ялты, где проводится капитальный ремонт. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте правительства региона.Уточняется, что контракт с подрядчиком заключается на срок до 31 декабря 2026 года. Заказчиком выполнения работ является "Крымавтотранс".Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года. Во время визита на объект в октябре 2025 года Гоцанюк отмечал, что все работы ведутся строго по графику. На тот момент были выполнены демонтаж платформ и усиление несущих конструкций здания.В мае 2026 года стало известно, что на объекте ведутся отделочные работы. Руководитель Минтранса республики Арсений Козловский заявлял, что капитальный ремонт идет высокими темпами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышуНовый маршрут запустили между Симферополем и ФоросомВ Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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