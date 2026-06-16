https://crimea.ria.ru/20260616/kogda-v-sevastopole-smogut-otkazatsya-ot-sistemy-toplivnykh-qr-kodov-1156905532.html

Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов

Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов

Систему топливных QR-кодов в Севастополе отменят после накопления необходимых запасов бензина на заправках "ТЭС" и "АТАН", как минимум на полмесяца. Отказаться... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T15:10

2026-06-16T15:10

2026-06-16T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Систему топливных QR-кодов в Севастополе отменят после накопления необходимых запасов бензина на заправках "ТЭС" и "АТАН", как минимум на полмесяца. Отказаться сейчас от QR-кодов возможности нет. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, благодаря принятым мерам сегодня на заправках сети "АТАН" удалось выделить уже втрое больше топлива, чем в предыдущие дни. В ближайшую неделю власти рассчитывают увеличить запасы и тем самым сократить перерывы между заправками по QR-кодам.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина.Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе купить бензин - список АЗС со свободной продажейКрым преодолеет проблему с поставками бензинаДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, топливо, бензин, михаил развожаев