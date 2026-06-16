https://crimea.ria.ru/20260616/kanada-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskikh-birzh-i-morskikh-perevozchikov-1156916147.html

Канада ввела санкции против российских бирж и морских перевозчиков

Канада ввела санкции против российских бирж и морских перевозчиков - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Канада ввела санкции против российских бирж и морских перевозчиков

Канада расширила санкционный список против России на Московскую и Петербургскую биржи, ряд банков, морских перевозчиков и физлиц. Об этом со ссылкой на сайт... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T17:54

2026-06-16T17:54

2026-06-16T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Канада расширила санкционный список против России на Московскую и Петербургскую биржи, ряд банков, морских перевозчиков и физлиц. Об этом со ссылкой на сайт правительства страны пишет РИА Новости.В частности, под санкции попали Московская биржа, "СПБ Биржа", Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа), Санкт-Петербургская валютная биржа и Восточная биржа.Список пополнили "Росатом Энергетические проекты", "Абсолют банк" и "Земский банк", ряд морских перевозчиков и другие компании.Кроме того, санкции распространили на 121 грузовое судно и семь физлиц. В частности, в него попали политолог Алексей Чадаев и командующий войсками беспилотных систем РФ Юрий Ваганов.23 апреля Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России. Документ, в частности, запрещает операции с двумя российскими портами - Мурманска и Туапсе, предоставление услуг по кибербезопасности, а также предоставление российским компаниям услуги СПГ-терминалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского ТихонаГосдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против РоссииЕвросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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