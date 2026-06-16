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Готовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента Киева
Готовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента Киева - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Готовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента Киева
Силовики задержали жителя города Рыбинска Ярославской области, который планировал теракт в интересах украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T09:11
2026-06-16T09:11
2026-06-16T09:11
теракт
ярославская область
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украинские спецслужбы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя города Рыбинска Ярославской области, который планировал теракт в интересах украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизменуСевастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ Страны СНГ сорвали более 300 попыток терактов за год
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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теракт, ярославская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украинские спецслужбы
Готовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента Киева
ФСБ в Ярославской области задержала мужчину за подготовку теракта на железной дороге