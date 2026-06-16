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Горящую после удара ВСУ нефтебазу на Кубани потушили
Горящую после удара ВСУ нефтебазу на Кубани потушили - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Горящую после удара ВСУ нефтебазу на Кубани потушили
Пожар на нефтебазе в станице Полтавской, который вспыхнул в ночь на вторник после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T10:55
2026-06-16T10:55
2026-06-16T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в станице Полтавской, который вспыхнул в ночь на вторник после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщает региональный оперштаб.В ночь на вторник ВСУ нанесли новый удар по Краснодарскому краю. В регионе вспыхнул пожар на нефтебазе.С огнем боролись 63 человека и 21 единица техники, уточнили в оперштабе.16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву. Во вторник утром на подлете к столице сбили 60 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ за неделю погибли 29 человекНад Крымом сбили украинские беспилотникиНад Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, кубань, атаки всу, нефтезавод, пожар, происшествия, новости
Горящую после удара ВСУ нефтебазу на Кубани потушили
В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе