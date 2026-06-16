https://crimea.ria.ru/20260616/gde-v-sevastopole-kupit-benzin---spisok-azs-so-svobodnoy-prodazhey-1156884925.html

Где в Севастополе купить бензин - список АЗС со свободной продажей

Где в Севастополе купить бензин - список АЗС со свободной продажей - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Где в Севастополе купить бензин - список АЗС со свободной продажей

В Севастополе во вторник бензин АИ-92 и АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100 будет в свободной продаже на восьми заправках. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T09:27

2026-06-16T09:27

2026-06-16T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник бензин АИ-92 и АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100 будет в свободной продаже на восьми заправках. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Заправиться можно на:АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra)АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 82 Камышовое шоссе 7В (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100)АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе 18А (АИ-92)Развожаев уточнил, что продажа топлива на сети АЗС "ТЭС" во вторник будет по QR-кодам. Однако на двух АЗС "ТЭС" на трассе "Таврида" 16 июня будет открыта свободная продажа топлива: Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1 и Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3. Также на всех заправках "ТЭС" в свободной продаже имеется "ДТ Ультра".В Крыму и Севастополе с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым преодолеет проблему с поставками бензинаДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииБензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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